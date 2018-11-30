Арестованных украинских моряков доставили в "Лефортово"

В московское СИЗО "Лефортово" доставили 21 украинского арестованного украинского моряка, еще трое находятся в больнице московского следственного изолятора "Матросская тишина".

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Когершын Сагиеву. Она посетила украинцев в "Лефортово".