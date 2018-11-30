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Арестованных украинских моряков доставили в "Лефортово"

Арестованный украинский моряк у здания суда в Симферополе

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В московское СИЗО "Лефортово" доставили 21 украинского арестованного украинского моряка, еще трое находятся в больнице московского следственного изолятора "Матросская тишина".

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Когершын Сагиеву. Она посетила украинцев в "Лефортово".

  • 25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма захватили три корабля военно-морских сил Украины. На борту находились 24 украинских моряка, российский суд арестовал их на два месяца. Российские власти обвиняют украинцев в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы.
  • Украина обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент в чёрном море актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение. 30 ноября стало известно, что Украина запретила въезд на территорию страны для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
  • Из-за конфликта в Чёрном море в срочном порядке отменена встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву.

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