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Трамп выразил надежду на строгий приговор своему бывшему юристу

Майкл Коэн

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на "всеобъемлющий" судебный приговор своему бывшему юристу Майклу Коэну. Полагаясь на судебную процедуру, Трамп высказал и собственное осуждающее мнение в адрес Коэна, который, по вловам Трампа, лгал о договорённостях с Россией в период президентской кампании 2016 года.

Ожидается, что приговор Коэну будет объявлен 12 декабря. Он признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, изготовлении фальшивых банковских документов, финансовых нарушениях в ходе президентской кампании и в том, что допустил ложные показания в Конгрессе США.

Бывший приближённый Трампа, Коэн стал сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером, расследующим российское вмешательство в избирательную президентскую кампанию 2016 года. Россия отрицает какое-либо своё вмешательство, а Трамп называет ведущееся расследование политической охотой на ведьм.

Адвокаты Коэна обратились к судье с просьбой не приговаривать его к тюремному заключению.

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