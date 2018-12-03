Трамп выразил надежду на строгий приговор своему бывшему юристу

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на "всеобъемлющий" судебный приговор своему бывшему юристу Майклу Коэну. Полагаясь на судебную процедуру, Трамп высказал и собственное осуждающее мнение в адрес Коэна, который, по вловам Трампа, лгал о договорённостях с Россией в период президентской кампании 2016 года.



Ожидается, что приговор Коэну будет объявлен 12 декабря. Он признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, изготовлении фальшивых банковских документов, финансовых нарушениях в ходе президентской кампании и в том, что допустил ложные показания в Конгрессе США.



Бывший приближённый Трампа, Коэн стал сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером, расследующим российское вмешательство в избирательную президентскую кампанию 2016 года. Россия отрицает какое-либо своё вмешательство, а Трамп называет ведущееся расследование политической охотой на ведьм.



Адвокаты Коэна обратились к судье с просьбой не приговаривать его к тюремному заключению.