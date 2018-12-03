В Ингушетии власти собирают данные о противниках соглашения с Чечней

В Ингушетии местные чиновники начали собирать персональные данные о семьях противников соглашения об изменении границы между Чечней и Ингушетией. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации МАШР Магомед Муцольгов.

В своем блоге на сайте "Кавказского узла" правозащитник попросил Следственный комитет России проверить действия чиновников на наличие злоупотребления должностными полномочиями. Муцольгов заявил о том, что руководители местных администраций и поселений могут собирать информацию о контактных данных, адресах и роде занятий членов семей сторонников проведения референдума по поводу границы. По словам правозащитника, он узнал об этом "из социальной сети интернет".

26 сентября руководители Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, подписали соглашение "Об установлении границы" между республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызывал массовые протесты в Ингушетии: по нему Чечне передается часть территории Сунженского района, который в республике считают "исконно" своим.

30 октября Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение о границе и постановил, что её изменение должно быть утверждено на всенародном референдуме. После этого глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России.