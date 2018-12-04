Учитель общеобразовательной школы в Хабаровске потребовала от школьницы не приходить на уроки с агитацией — значком “Навальный 2018”. Запись разговора опубликовал городской штаб политика. Инцидент произошёл на прошлой неделе, сообщают "Сибирь.Реалии".
По утверждению авторов записи, на ней зафиксирован разговор учителя физкультуры хабаровской школы № 9 Надежды Матвеевой и её ученицы из 8 класса Елизаветой.
- На записи учитель называет значок “Навальный 2018” наглядной агитацией. С её точки зрения, ношение значка может запрещать закон. “Это равносильно, я буду пропагандировать лагеря Гитлера!”, — говорит она. Учитель просит школьницу ознакомиться со списком запрещённых организаций, прогнозирует, что Навального посадят, и говорит, что ношение значка равносильно избиению людей сапогами.
- Корреспондент "Сибирь.Реалий" связалась со школьницей, попавшей на запись. По её словам, у неё регулярно возникают конфликты в школе из-за поддержки Навального. "Я волонтер штаба Навального и в школе у меня регулярно возникают проблемы с учителями из-за моей деятельности. Занижали оценки, вызывали родителей. Учителя очень негативно относятся к моему активизму", — рассказала она.
- Секретарь школы сообщила "Сибирь.Реалиям", что о ситуации ей известно. "Матвеева приходила и ругалась об этом. У нее [ученицы] там не только значок, но и футболка", — рассказала она.
- Закон "Об образовании" запрещает работать в государственных и муниципальных образовательных организациях политическим партиям, но политическая агитация в зданиях школ не запрещена.
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