Учитель общеобразовательной школы в Хабаровске потребовала от школьницы не приходить на уроки с агитацией — значком “Навальный 2018”. Запись разговора опубликовал городской штаб политика. Инцидент произошёл на прошлой неделе, сообщают "Сибирь.Реалии".

По утверждению авторов записи, на ней зафиксирован разговор учителя физкультуры хабаровской школы № 9 Надежды Матвеевой и её ученицы из 8 класса Елизаветой.