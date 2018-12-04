ЕСПЧ обяжет истцов к поиску мирового решения споров

Европейский суд по правам человека с 2019 года в тестовом режиме введёт процедуру решения споров граждан с государствами путём мирового соглашения. Это станет обязательной фазой, опережающей спор в суде. Об этом медиахолдингу РБК сообщили российские правозащитники, которые 30 ноября присутствовали на встрече судей с представителями гражданского общества стран Совета Европы.

В ЕСПЧ подтвердили намерение изменить порядок рассмотрения дел. Мера призвана оптимизировать работу суда, который ежегодно принимает тысячи типовых жалоб, сообщила представитель фонда "Общественный вердикт" Асмик Новикова. По информации Новиковой, после этапа фильтрации обращений (во время которого решается вопрос о принятии к рассмотрению дела) одобренные судом досье передадут обратно сторонам. Им дадут 12 недель для поиска мирового решения спора. На этом этапе ЕСПЧ будет лишь координировать переговоры сторон, заявила правозащитница.

Тем самым упразднится нынешняя процедура, в рамках которой ЕСПЧ уведомляет государство об обвинениях, на которые власти обязаны подготовить официальный ответ. Решено упростить процедуру и перейти к системе прямых переговоров между государствами и обвинившими их в нарушениях гражданами.

Прежняя форма рассмотрения дела без этапа поиска мирового соглашения сохранится для более сложных правовых вопросов, для которых у ЕСПЧ нет утверждённой процедуры.

В случае внедрения реформы нагрузка на Европейский суд по правам человека уменьшится. В Страсбург ежегодно поступает более 86 тысяч принимаемых к рассмотрению жалоб. Подавляющее большинство из них – типовые: их можно было бы решить без непосредственного участия суда, что ускорило бы процесс выдачи вердиктов в более сложных делах.

По статистике ЕСПЧ, в 2017 году Россия стала лидером по количеству признанных судом нарушений прав человека. В прошлом году одна треть обвинительных приговоров суда касалась нарушений, на которые жаловались российские граждане. По количеству новых обращений в ЕСПЧ в 2017 году Россия уступила место Турции: из этой страны поступило 8 тысяч жалоб при общем количестве в 63 тысячи.