В Армении идёт подсчёт голосов на парламентских выборах

В Армении на внеочередных парламентских выборах лидирует партия "Мой шаг" во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном. Выборы состоялись в воскресенье. За их ходом следили двести иностранных наблюдателей.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии на основе сведений, полученных с 30-и из более чем двух тысяч участков, сторонники Пашиняна набирают около 60 процентов голосов.

Возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия, объявившая о намерении стать второй партией в парламенте, пока набирает пять процентов голосов избирателей.

Результаты парламентских выборов, как ожидается, будут объявлены в понедельник, 10 декабря.