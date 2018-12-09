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В Армении идёт подсчёт голосов на парламентских выборах

Никол Пашинян на участке для голосования, Ереван, 9 декабря 2018

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В Армении на внеочередных парламентских выборах лидирует партия "Мой шаг" во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном. Выборы состоялись в воскресенье. За их ходом следили двести иностранных наблюдателей.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии на основе сведений, полученных с 30-и из более чем двух тысяч участков, сторонники Пашиняна набирают около 60 процентов голосов.

Возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия, объявившая о намерении стать второй партией в парламенте, пока набирает пять процентов голосов избирателей.

Результаты парламентских выборов, как ожидается, будут объявлены в понедельник, 10 декабря.

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