В США обвиняемая в шпионаже Мария Бутина может признать свою вину

В США обвиняемая в незаконном лоббировании интересов России Мария Бутина заявила о том, что собирается изменить показания, в которых называла себя невиновной. Пока не известно в чем именно она собирается признать вину.

Сторона защиты планирует провести слушания в период с 11 по 13 декабря. Ранее сообщалось о том, что Бутина ведёт переговоры с федеральной прокуратурой о возможном завершении уголовного дела.

Бутина является основателем российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля. Её обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов. По мнению американских правоохранителей, для продвижения интересов Кремля Бутина намеревалась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, в том числе связанных с Национальной стрелковой ассоциацией США.