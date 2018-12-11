Путин о деле Пономарёва: "Не хотим как в Париже, где жгут все подряд"

Президент России Владимир Путин сравнил пост правозащитника Льва Пономарёва в Facebook об акции в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети" с беспорядками в Париже. Глава государства заявил, что не хотел бы повторения таких событий в России. "Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение", - сказал Путин во вторник на встрече с Советом по правам человека.

Путин заявил, что попросит генерального прокурора Юрия Чайку проверить решение об аресте на 16 суток 77-летнего Пономарева. Президент также заявил, что будет разбираться в делах "Сети" и "Нового величия", о которых, как он выразился, ему не докладывали. Глава государства пообещал проверить сообщения о пытках и провокациях в данных уголовных делах.

Также Путин высказался об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже. По словам президента, он опросил руководителей российских спецслужб и они заявили, что ничего об этом человеке не знают.

5 декабря Льва Пономарёва арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужила акция в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал мероприятие, написав о нём в Facebook. Позднее суд сократил арест до 16 суток. Пономарёва не отпустили на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Судья объяснил решение тем, что он не приходится Алексеевой близким родственником или близким лицом, как того требует закон.