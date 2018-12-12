Премьер Британии Тереза Мэй выдержала голосование по вопросу о доверии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдержала голосование по вопросу о доверии, которое организовали ее коллеги по Консервативной партии. Её поддержали 200 парламентариев, в то время как недоверие высказали 117 однопартийцев.

Мэй останется премьером Великобритании. Для отстранения её от должности противникам Мэй требовалось не менее 158 голосов из 315 (столько депутатов представляет сейчас Консервативную партию в Палате общин британского парламента).

До объявления результатов голосования Мэй сообщила однопартийцам, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах, намеченных на 2022 год. По её словам, большинство Тори не хотят, чтобы она возглавляла партию во время предвыборной кампании.

Мэй призывала не снимать её с должности премьера. Такой исход, по её мнению, сыграл бы на руку оппозиции и помешал бы процедуре выхода Великобритании из Евросоюза.​

В среду утром было объявлено, что консерваторы собрали необходимые 48 голосов для запуска голосования о недоверии Терезе Мэй. Тори недовольны политикой Мэй по выходу страны из Евросоюза.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Страны ЕС одобрили соглашение о Брекзите на саммите 25 ноября. Пока неясно, примет ли договор британский парламент. Голосование намечено на 21 января – правительство перенесло обсуждение из-за слабой поддержки законодателей.

Большинство членов парламента отказываются одобрить соглашение – одних не устраивают его условия, другие выступают против выхода из Евросоюза и призывают к повторному референдуму по Брекзиту. Мэй исключает повторный референдум.