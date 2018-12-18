Минюст предупредил о проверке в движении Льва Пономарёва

Движение "За права человека" получило от Министерства юстиции уведомление о проведении внеплановой проверки в организации, которой руководит Лев Пономарёв. Об этом он сообщил в своем блоге на сайте радио "Эхо Москвы".
Правощитников обяжут предоставить несколько видов документов, в том числе рабочую переписку сотрудников и публикации движения в СМИ и в интернете за последние три года.
Все документы должны быть распечатаны и физически доставлены в Министерство юстиции до 14 января. Причина внеплановых проверок Минюстом не называется.
5 декабря Льва Пономарёва арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужил пост в соцсетях в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети".
Позднее суд сократил арест до 16 суток. Пономарёва не отпустили на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Судья обосновал своё решение тем, что арестованный не является для Алексеевой близким родственником.
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