Минюст предупредил о проверке в движении Льва Пономарёва

Движение "За права человека" получило от Министерства юстиции уведомление о проведении внеплановой проверки в организации, которой руководит Лев Пономарёв. Об этом он сообщил в своем блоге на сайте радио "Эхо Москвы".

Правощитников обяжут предоставить несколько видов документов, в том числе рабочую переписку сотрудников и публикации движения в СМИ и в интернете за последние три года.

Все документы должны быть распечатаны и физически доставлены в Министерство юстиции до 14 января. Причина внеплановых проверок Минюстом не называется.

5 декабря Льва Пономарёва арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужил пост в соцсетях в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети".

Позднее суд сократил арест до 16 суток. Пономарёва не отпустили на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Судья обосновал своё решение тем, что арестованный не является для Алексеевой близким родственником.