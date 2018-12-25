В Петербурге закрыли дело из-за баннера на мосту Кадырова

В Санкт-Петербурге комиссия по делам несовершеннолетних прекратила дело в отношении активиста движения "Весна" Валентина Хорошенина из-за баннера на мосту Ахмата Кадырова. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Дело решили прекратить из-за отсутствия состава административного преступления. 28 ноября Хорошенина задержали сотрудники полиции. Его обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

26 октября активисты "Весны" вывесили на мосту Кадырова плакат "Принадлежит Ингушетии". Так они выразили поддержку жителям республики в споре о границе с Чечней.