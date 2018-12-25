Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Петербурге закрыли дело из-за баннера на мосту Кадырова

Акция "Весны" на мосту Ахмата Кадырова

Смотреть комментарии

В Санкт-Петербурге комиссия по делам несовершеннолетних прекратила дело в отношении активиста движения "Весна" Валентина Хорошенина из-за баннера на мосту Ахмата Кадырова. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Дело решили прекратить из-за отсутствия состава административного преступления. 28 ноября Хорошенина задержали сотрудники полиции. Его обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

26 октября активисты "Весны" вывесили на мосту Кадырова плакат "Принадлежит Ингушетии". Так они выразили поддержку жителям республики в споре о границе с Чечней.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG