СМИ: судебный квартал в Петербурге построят структуры Пригожина

Структуры, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину,которого называют "поваром Путина",построятсудебный квартал в Санк-Петербурге с резиденцией Верховного суда России . Общая стоимость проекта почти 36 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Субподрядчика строительства выбрали летом 2018 года без конкурса, рассказали собеседники издания, знакомые с проектом управления делами президента, и участники строительного рынка. Сейчас структуры Пригожина проводят коммерческие тендеры и привлекают строительные компании к возведению отдельных объектов без аванса. В частности, по словам источников газеты, такие предложения делает близкое к бизнесмену ООО "Лизена", созданное в 2014 году.

Проект включает строительство здания Верховного суда и Судебного департамента, жилого комплекса для судей на 600 квартир и обещанный президентом Борису Эйфману почти 20 лет назад театр.

Получить комментарии Евгения Пригожина и представителей его компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" журналистам не удалось.

Евгений Пригожин и его компании известны как крупные государственные подрядчики на закупках продуктов питания, из-за чего в СМИ его называют "поваром Путина". Его связывают с организацией группы прокремлёвских блогеров – так называемой "фабрикой троллей", которую США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, а также с финансированием "частной военной компании Вагнера". С 2014 года Пригожин был включен США в санкционный список "ближнего круга президента Путина".