В уцелевших частях дома в Магнитогорске не нашли смещений

В Магнитогорске специалисты не обнаружили смещения конструкций в пострадавшем от взрыва доме - заявляют власти города. Как утверждается, образовавшиеся в результате взрыва трещины в стенах не увеличиваются в размерах. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

После сноса двух разрушенных взрывом подъездов специалисты ещё раз проверят состояние уцелевших частей дома. Ранее сообщалось о том, что власти Магнитогорска планируют сохранить здание, разделив его на два отдельно стоящих дома.

Многие жители, однако, просят губернатора Челябинской области Бориса Дубровского их переселить. В интернете на сайте change.org появилась петиция на имя Владимира Путина, авторы которой требуют расселить дом целиком. "Никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах", – говорится в петиции.

​Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир оказались разрушены полностью, ещё 10 – частично. Под завалами спасатели обнаружили тела 39 погибших. Экстренные службы сообщили об окончании поисково-спасательной операции.

В Следственном комитете России заявили, что приоритетная версия – взрыв бытового газа. Уголовное дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". При этом в ведомстве заявляют, что ведомство "отрабатывает все версии" случившегося.