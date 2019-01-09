Клишас вновь отверг обвинения Навального в коррупции

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас вновь отверг обвинения в коррупции, заявив, что имущество, упомянутое в расследовании Алексея Навального, задекларировано с 2012 года.

В интервью "Новой газете" Клишас также подчеркнул, что расследование Фонда борьбы с коррупцией не является проявлением неуважения к власти, за которое чиновник ранее предложил ввести наказание. По словам Клишаса, Навальный его не оскорбляет, а рекламирует.

"Он меня обвинил в коррупции. В чём коррупция? То есть я сегодня в пользу каких-то лиц за денежное вознаграждение совершаю какие-то действия? Нет, там этого не написано", – заявил Клишас. При этом он предположил, что ФБК исчерпал свои ресурсы и просто пересчитывает имущество в декларациях государственных деятелей.

Комментируя заданный ему ранее вопрос о возможном судебном иске к Навальному, Андрей Клишас заявил, что не понимает, за что подавать в суд.

В предыдущем своем расследовании о недвижимости Клишаса в Швейцарии Навальный утверждал, что член Совета Федерации задекларировал меньший земельный участок, чем тот, которым он в действительности владеет. Клишас заявил "Новой газете", что в Швейцарии пересчитывают метры так, как это удобно с точки зрения налогообложения, и что у него есть документы, подтверждающие законность сделки.