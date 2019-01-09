Клишас вновь отверг обвинения Навального в коррупции

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас вновь отверг обвинения в коррупции, заявив, что имущество, упомянутое в расследовании Алексея Навального, задекларировано с 2012 года.
В интервью "Новой газете" Клишас также подчеркнул, что расследование Фонда борьбы с коррупцией не является проявлением неуважения к власти, за которое чиновник ранее предложил ввести наказание. По словам Клишаса, Навальный его не оскорбляет, а рекламирует.
"Он меня обвинил в коррупции. В чём коррупция? То есть я сегодня в пользу каких-то лиц за денежное вознаграждение совершаю какие-то действия? Нет, там этого не написано", – заявил Клишас. При этом он предположил, что ФБК исчерпал свои ресурсы и просто пересчитывает имущество в декларациях государственных деятелей.
Комментируя заданный ему ранее вопрос о возможном судебном иске к Навальному, Андрей Клишас заявил, что не понимает, за что подавать в суд.
В предыдущем своем расследовании о недвижимости Клишаса в Швейцарии Навальный утверждал, что член Совета Федерации задекларировал меньший земельный участок, чем тот, которым он в действительности владеет. Клишас заявил "Новой газете", что в Швейцарии пересчитывают метры так, как это удобно с точки зрения налогообложения, и что у него есть документы, подтверждающие законность сделки.
- В конце декабря – после публикации нового расследования Навального – Клишас заявил, что всё его имущество "заработано законно" а все налоги – уплачены. Политик подтвердил, что у него есть коллекция элитных часов и отверг утверждение о том, что владеет автомобилем Maybach и офшорными фирмами.
- В своем расследовании Навальный также утверждал, что у Клишаса есть ещё два участка в Подмосковье (они задекларированы). Один из них был приобретён у компании, принадлежащей офшорной компании Greahung United с Британских Виргинских островов. Навальный предполагает, что бенефициаром этой компании является Клишас, указывая на то, что её руководителем значится Эдуард Еремян. Это полный тёзка заместителя Клишаса по кафедре конституционного права юрфака Российского университета дружбы народов.
- Андрей Клишас является автором или соавтором ряда законопроектов, связанных со статусом "НКО – иностранных агентов", ужесточением ответственности за несогласованные уличные акции, ужесточением контроля за интернетом. Кроме того, он возглавляет комиссию по борьбе с так называемым вмешательством в российские выборы.
- В декабре нынешнего года Клишас с соавторами внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета на случай отсутствия доступа к зарубежным серверам. Одновременно был разработан законопроект о наказании за "неуважение к власти" в интернете.
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