Укрощение строптивых

Что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты

Слишком смелые. Кто объявил войну независимым муниципальным депутатам?

Лечитесь сами. Как в России реформируют медицину.

Вам посылка. Новые пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов.

Видеоверсия программы

Марьяна Торочешникова: На этой неделе в Новгородской области пенсионеры перекрыли федеральную трассу - так жители поселка Шимск протестовали против закрытия круглосуточного стационара в районной больнице. Митинговали и жители города Струнино Владимирской области, отстаивая свое право на качественную медицинскую помощь, которой они рискуют лишиться после слияния струнинской больницы с другим медучреждением.

А жители московского района Зюзино собирают подписи против ликвидации роддома – единственного на весь район, где проживает около 130 тысяч человек.

Со мной в студии - оргсекретарь Московской организации профсоюза медработников "Действие" Алексей Гусев.

Алексей, что происходит?

Алексей Гусев: Это не имеет никакого отношения к оптимизации. Я был накануне в этом учреждении: все похоже на отъем собственности.

Марьяна Торочешникова: Рейдерский захват?

Алексей Гусев: Это классические схемы из 90-х. Так в 90-е захватывали промышленные предприятия. Но если мы будем понимать под оптимизацией не улучшение чего бы то ни было, а будем понимать под оптимизацией экономию на сфере здравоохранения и вывод ресурсов из сферы здравоохранения в какие-то другие сферы, то вот то, что мы видим в данном случае, – это тоже одно из проявлений оптимизации. У нас оптимизация связана иногда даже с околокриминальными вещами.

Марьяна Торочешникова: Часто оптимизируется чей-то личный бюджет вместе с этим, да? Больницы закрываются, а кто-то получает...

Алексей Гусев: Конечно. Хотя изначально, когда это слово вошло в оборот году в 2012-м, руководство на федеральном и региональном уровне, принимая программы модернизации системы здравоохранения, говорило, что оптимизация ведет к улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи и не ведет к потере кадрового потенциала.

Марьяна Торочешникова: А на самом деле это не так?

Алексей Гусев: На самом деле это далеко не так. Я заглянул в официальную статистику по численности медицинских работников, то есть кадровые ресурсы сферы здравоохранения. В 2016 году (это последний год, когда Росстат предоставляет официальные цифры в своем сборнике) по сравнению с 2010 годом количество работников в сфере здравоохранения сократилось где-то на 120 тысяч. Тут учитываются и государственные, и частные учреждения. Доля частных учреждений в структуре занятости в сфере здравоохранения выросла за тот же период где-то с 2-х до 10%.

Марьяна Торочешникова: Кстати, сегодня РБК опубликовал частично заключение, которое составила Контрольно-счетная палата Москвы, о состоянии медицины и здравоохранения в Москве. Аудиторы пришли к выводу, что власти пытаются скрыть реальное состояние дел – и сведения о кадровом "голоде", и состоянии системы здравоохранения. "Согласно выводам аудиторов, количество врачей и медсестер в Москве сокращалось в течение последних пяти лет, и в результате уже в 2017 году медиков в российской столице было меньше, чем оговорено в государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи". Можно предположить, что в 18-м году, если учреждения закрывались, их стало еще меньше.

Кроме того, подчеркивают московские аудиторы, в столичной программе "Здравоохранение", которая действовала с 2011 года в Москве, сейчас осталось только 4 контрольных пункта, по которым можно оценивать эффективность этой программы, и все они не имеют ничего общего с реальным положением дел. То есть по ним никак нельзя оценить, насколько доступна или недоступна медицина.

Алексей Гусев: Очень показательно, и это отмечают аудиторы Счетной палаты московской, что там исключен показатель именно кадровой обеспеченности. Ведь по показателю кадровой обеспеченности легче всего оценить, какова тенденция в целом. Потому что остальные показатели могут скрывать или неоднозначную картину рисовать.

И я добавлю к статистике, что если мы посмотрим период реализации майских указов, то есть с 2013 года по 2018 год, и возьмем только государственные учреждения, то тут ситуация еще "лучше". Получается, что численность медицинских работников за это время сократилась на 540 тысяч человек по стране, в том числе: врачей – где-то на 20 тысяч, среднего медицинского персонала (по большей части это медицинские сестры) – где-то на 120 тысяч, санитарок – практически на 400 тысяч.

Марьяна Торочешникова: То есть людям предлагают фактически и лечить себя самим, и ухаживать за собой самим, если вы вдруг окажетесь в больнице, если вам повезет – и ближайшую рядом с вами не закроют. А кто от этого выигрывает?

Алексей Гусев: Выигрывает государственная статистика, конечно. Если мы посмотрим основные показатели результатов здравоохранения – смертность, доступность и так далее, по которым обычно отчитываются чиновники, они у нас в достаточно хорошем состоянии, и заболеваемость снижается. Но отдельный вопрос – качество медицинской статистики. В сфере здравоохранения, конечно, должны были бы выигрывать пациенты и медицинские работники от этого. Но говорить о том, что они выигрывают при таких раскладах, у меня нет возможности.

Марьяна Торочешникова: Конечно, если в Новгородской области люди вынуждены перекрывать федеральные трассы для того, чтобы у них оставили больницу, а в Москве врачам высшей категории предлагают работать кассирами в супермаркете продовольственном.

Реформа российской системы здравоохранения началась в 2010 году после принятия закона об обязательном медицинском страховании. Одной из целей реформы чиновники назвали "оптимизацию" – то есть ликвидацию неэффективных медицинских учреждений.

Алексей, если описывать ситуацию по России, можно ли сказать, где хуже всего?

Алексей Гусев: У нас нет однозначной статистики, которая четко бы свидетельствовала о том, что тут ситуация лучше, тут хуже...

Марьяна Торочешникова: Ну, судя по обращениям на "горячую линию" вашего профсоюза.

Алексей Гусев: Я бы на первое место по степени неблагополучности в сфере медицины, наверное, поставил все-таки сельское здравоохранение, больше всего потерпевшее в результате оптимизации с 12-го года. И я бы поставил, наверное, маленькие по размеру городки, и даже районные центры. В столицах – в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге – конечно, ситуация получше и с доступностью, и с качеством, и с выбором врачей, учреждений, в которых можно получить качественную помощь. Но эту ситуацию идеальной тоже не назовешь. Она даже местами ухудшается. В Москве в очередной раз закрыли роддом. В 2015-2016 годах закрывали психиатрические больницы. В Москве эти процессы продолжаются. Да и в Санкт-Петербурге, если судить по сообщениям членов нашего профсоюза, ситуация тоже далека от благополучной.

Марьяна Торочешникова: А как так вышло, что оптимизация фактически превратилась в ликвидацию? И что теперь делать людям? Правительство периодически предлагает какие-то совершенно фантастические проекты, вроде консультаций врача по Skype... Но укол же никто не сможет по Skype сделать и давление измерить бабушке, в деревне все равно нужен какой-то фельдшер. Но пункты фельдшерские закрываются, врачей отправляют работать в "Магнит". Что происходит?

Алексей Гусев: Безусловно, проектирование этой реформы... Я беру слово "реформа" в кавычки, потому что мы привыкли, что реформа – это когда что-то улучшается.

Марьяна Торочешникова: А это разгром фактически, а не реформа.

Алексей Гусев: Да. Во-первых - это проектирование, то есть изначальная постановка целей, задач (если она была). Во-вторых – это реализация. Если мы говорим о постановке целей и задач, то у меня складывается впечатление из анализа того, что происходит, из анализа тех программ, которые принимали власти на протяжении этого периода, что задача была поставлена примерно так: "Мы понимаем, что у нас не будет возможности финансировать здравоохранение на уровне и в объемах, как в европейских странах, и скорее всего, у нас такой возможности не появится в течение длительного времени. Но мы понимаем, что здравоохранение уже в какой-то степени изношено предыдущим длительным периодом недофинансирования. Поэтому мы постараемся его ужать до такой степени, чтобы в каких-то точках у нас было достаточно качественное здравоохранение, и это позволило бы хоть как-то обеспечить доступную людям и качественную медицинскую помощь".

Марьяна Торочешникова: Довольно странная логика.

Алексей Гусев: Это логика роста нагрузок на медицинских работников, это логика сокращения сети, потому что при таком подходе трудно оплачивать большое количество медучреждений, содержать их, как выражаются наши чиновники. Это логика роста географической отдаленности от людей, и это касается как сельской местности, где это особенно резко выражено, так и Москвы.

Марьяна Торочешникова: При таком развитии событий и при том, что триллионы рублей тратятся на национальную безопасность и оборону, по сравнению с медициной, то оборонять-то будет некого.

Алексей Гусев: Это вопрос к власти. И это вопрос соотношения сил. Вообще эта тенденция глобальная - к сокращению гарантий и бесплатного оказания медицинской помощи в мире. И в более благополучных странах, и в развитых странах, типа США, Франции, Англии...

Марьяна Торочешникова: В США Obama Care приняли, за что Обаму и критиковал средний класс.

Алексей Гусев: Везде так или иначе система государственной помощи подвергается нападкам в последние десятилетия. И везде, особенно где есть развитые профсоюзные движения, движения работников, пациентские организации, удается либо добиться каких-то улучшений в этой сфере, и Obama Care – это пример такого рода, либо сохранить те достижения в сфере здравоохранения, которые есть, путем борьбы. У нас организации, которые способны заставить власти прислушаться к мнению пациентов, к мнению работников, пока еще относительно слабы. Поэтому мы и видим такую ситуацию, что интересы работников, интересы пациентов здесь не на первом месте.

Марьяна Торочешникова: То есть сами работники не особенно возмущаются. Я помню только, может быть, два-три более-менее крупных митинга врачей в Москве. А врач из закрывающегося роддома в Зюзино говорит, что им уже угрожают: "Будете выступать – вас вообще никуда на работу не возьмут по специальности". И этого боятся. То есть не чувствуют свою силу.

Алексей Гусев: Разумеется. Надо учитывать, что в сфере государственного здравоохранения, как вообще в бюджетном секторе, у работников всегда есть дополнительные риски, связанные с тем, что они напрямую контактируют с государством. Перед собой они видят работодателя, у которого достаточно хорошие связи в руководстве различных структур. А в некоторых республиках это очень сильно выражено. Люди боятся в этом плане, конечно.

А с чего оптимизация начиналась? Она же предварялась тем, что была изменена структура оплаты труда – была введена новая система оплаты труда. Вследствие чего где-то до 50% заработной платы медицинских работников стали состоять фактически из премий, из негарантированных выплат. И работники знают, что если они вступят в некий спор с руководством...

Марьяна Торочешникова: ...будут качать права, то они лишатся этих премий.

Алексей Гусев: Да, они будут получать только оклад, а чаще всего на эти деньги достаточно трудно прожить.

И третье, самое важное – это отсутствие пока достаточного опыта по организованному отстаиванию своих прав и интересов. Это касается как медицинских работников и пациентов, так и нашего общества в целом. И в этом плане, я думаю, один из результатов этой оптимизации – это рост потенциала у людей защищать свои права и интересы.

Марьяна Торочешникова: А что нам ожидать в течение ближайшего года? Путин же подписал новые майские указы. И они тоже, насколько я понимаю, так или иначе касаются здравоохранения.

Алексей Гусев: Прежде всего будут сказываться еще результаты предыдущих майских указов. Начиная с прошлой весны, когда исполнение майских указов подошло к финальной стадии, особенно после 17 марта, нам стало поступать больше звонков от медицинских работников. Мы заметили, как активизировались люди. И это связано, конечно, с тем, что решили эту планку дальше не держать.

Марьяна Торочешникова: Пообещали и обманули.

Алексей Гусев: Наш анализ показывает, что возможности учреждений даже для того, чтобы на текущем уровне оплачивать заработные платы и сохранять при этом кадровую сеть, часто недостаточны. Поэтому, скорее всего, под прессингом со стороны федеральной власти во исполнение майских указов и при реализации новых майских указов противоречия будут нарастать. И мы, скорее всего, увидим увеличение активности медицинских работников и пациентов по защите своих прав и интересов.

Марьяна Торочешникова: Ну, абсолютно два разных мира: "Вы лечитесь как-нибудь боярышником, а мы отчитаемся, что все хорошо, что медицина оптимизирована".