Суд по четырём украинским морякам перенесли на сутки

Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 24 апреля срок ареста для 20 из 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Чёрном море в ноябре минувшего года. Судебное заседание ещё по четверым военнослужащим перенесли на утро 16 января. Об этом сообщили адвокаты обвиняемых.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе Федеральной службы безопасности России. Украинских моряков обвиняют в нарушении государственной границы. Адвокаты заявили ряд ходатайств, большую часть, в том числе о признании обвиняемых военнопленными, суд отклонил.

На заседании присутствовали представители ЕС, США, Великобритании, стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании. Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил их в твиттере.

Арест был продлён командиру катера "Бердянск" Роману Мокряку, старшему матросу катера "Никополь" Андрею Опрыско, матросу этого же катера Сергею Цыбизову, матросу буксира "Яны-Капу" Евгению Семидоцкому, капитану 2-го ранга "Бердянска" Денису Гриценко, старшему матросу "Никополя" Вячеславу Зинченко, старшему матросу "Яны-Капу" Михаилу Власюку и оперативнику СБУ Андрею Драчу, капитан-лейтенанту с "Никополя" Сергею Попову, мичману "Яны-Капу" Андрею Шевченко, старшему матросу этого же буксира Владимиру Терещенко и старшему матросу "Бердянска" Богдану Головашу. Об этом сообщает издание "Грани.ру".

К девяти часам вечера по Москве 15 января суд также продлил арест старшему лейтенанту с катера "Никополь" Богдану Небылице, мичману Юрию Будзило и старшине Сергею Чулибе с буксира "Яны-Капу", а также командиру судна Олегу Мельничуку. Из экипажа катера "Бердянск" арест был продлён старшему матросу Юрию Безъязычному, старшему матросу Андрею Артеменко, матросу Андрею Эйдеру, сотруднику СБУ Василию Сороке.

Украинские моряки отказались отвечать на вопросы суда, заявляя, что с ними надо обращаться в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.