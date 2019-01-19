На Сахалине задержали участника схода против передачи Курил

В Южно-Сахалинске полиция задержала участника народного схода против передачи Курильских островов Японии Павла Шевченко. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщил координатор движения "Время" Степан Лосев. Задержание произошло сразу по окончании акции протеста. По словам Лосева, люди в форме сотрудников МВД никак не объяснили происходящее, а просто схватили Шевченко за руки и затащили в машину.
"Его продержали в отделении полиции около двух с половиной часов и отпустили с протоколом по статье нарушение порядка проведения акции. Правда, непонятно, по какой части", – сообщил Лосев.
В городе сегодня прошла акция протеста против передачи Курильских островов Японии. По информации участников мероприятия, на центральную площадь Южно-Сахалинска вышли около 300 человек. Ранее инициативная группа пыталась согласовать в мэрии митинг на 19 января по этой же теме. Заявителем выступал гражданский активист Павел Шевченко. Однако чиновники отказались предоставить площадку для проведения мероприятия, сославшись на поздние сроки подачи уведомления.
Ранее в Сахалинской области жители сразу нескольких городов и посёлков вышли на акции протеста против передачи Курильских островов Японии. Где-то, по словам организаторов, прошли одиночные пикеты, а где-то люди вышли на народные сходы. По их подсчётам, всего в акциях приняло участие более 200 человек. При этом местные власти во всех случаях отказались согласовать проведение мероприятий.
Сторонники протеста в своей резолюции потребовали исключить из повестки переговоров с Японией заключение мирного договора, как предлога для территориальных уступок, и прекратить пропаганду о необходимости такого договора, так как после безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года в этом вопросе фактически поставлена точка. Было также предложено возродить празднование Дня Победы над Японией, который не отмечается с 1947 года. Кроме того, подписавшиеся выступают против возможного объединения Сахалинской области с Приморским краем.
- Япония не признаёт российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре после встречи Абэ с президентом России Владимиром Путиным стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами.
- Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Однако после встречи с Путиным Абэ заявил, что Россия готова ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе советской декларации. Сам Путин в сентябре предлагал подписать мирный договор без предварительных условий. Абэ такое предложение назвал неприемлемым.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирный договор между двумя странами не означает передачу островов Японии. Колумнист агентства Bloomberg отмечал, что Москва может пытаться сохранить суверенитет над Курильскими островами в том или ином виде. Согласно опросу "Левада-центра", только 17 процентов россиян готовы поддержать передачу части Курил Японии.
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