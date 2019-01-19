На Сахалине задержали участника схода против передачи Курил

В Южно-Сахалинске полиция задержала участника народного схода против передачи Курильских островов Японии Павла Шевченко. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщил координатор движения "Время" Степан Лосев. Задержание произошло сразу по окончании акции протеста. По словам Лосева, люди в форме сотрудников МВД никак не объяснили происходящее, а просто схватили Шевченко за руки и затащили в машину.

"Его продержали в отделении полиции около двух с половиной часов и отпустили с протоколом по статье нарушение порядка проведения акции. Правда, непонятно, по какой части", – сообщил Лосев.



В городе сегодня прошла акция протеста против передачи Курильских островов Японии. По информации участников мероприятия, на центральную площадь Южно-Сахалинска вышли около 300 человек. Ранее инициативная группа пыталась согласовать в мэрии митинг на 19 января по этой же теме. Заявителем выступал гражданский активист Павел Шевченко. Однако чиновники отказались предоставить площадку для проведения мероприятия, сославшись на поздние сроки подачи уведомления.

Ранее в Сахалинской области жители сразу нескольких городов и посёлков вышли на акции протеста против передачи Курильских островов Японии. Где-то, по словам организаторов, прошли одиночные пикеты, а где-то люди вышли на народные сходы. По их подсчётам, всего в акциях приняло участие более 200 человек. При этом местные власти во всех случаях отказались согласовать проведение мероприятий.



Сторонники протеста в своей резолюции потребовали исключить из повестки переговоров с Японией заключение мирного договора, как предлога для территориальных уступок, и прекратить пропаганду о необходимости такого договора, так как после безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года в этом вопросе фактически поставлена точка. Было также предложено возродить празднование Дня Победы над Японией, который не отмечается с 1947 года. Кроме того, подписавшиеся выступают против возможного объединения Сахалинской области с Приморским краем.