Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора "Нововятского лыжного комбината" Руслана Цуканова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Цуканов был одним из ключевых свидетелей по делу бывшего губернатора Кировской области, приговорённого к восьми годам лишения свободы за получение взятки.

Вместе с Цукановым арестованы предприниматель Илья Огородников и арбитражный управляющий Сергей Мартынов, пишет "Интерфакс". Суть обвинения в суде уточнить не смогли, всем им инкриминируется два эпизода совершения преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), им грозит до 10 лет лишения свободы.

Руслан Цуканов выступал на судебном процессе по делу о бывшем губернатора Кировской области Никите Белых и был свидетелем стороны обвинения. Белых приговорили к восьми годам лишения свободы за получение взяток почти на 250 тысяч евро от лесопромышленника Юрия Судгаймера. Цуканов подтвердил суду, что губернатор контактировал с Судгаймером.

Само уголовное дело в отношении Никиты Белых было возбуждено после задержания в 2015 году сотрудниками ФСБ бизнесмена Альберта Ларицкого, который, как считали в спецслужбе, являлся фактическим владельцем "Нововятского лыжного комбината", где сейчас работает Цуканов. Ларицкому предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Коммерсант полностью признал свою вину и заключил досудебную сделку со следствием, в рамках которого и рассказал о передаче взяток Никите Белых.

Защита Белых настаивала на том, что он невиновен. Перед назначением на пост губернатора Белых возглавлял оппозиционную партию "Союз правых сил". Советниками губернатора в Кировской области работали политик Алексей Навальный и Мария Гайдар.