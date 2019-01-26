Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора "Нововятского лыжного комбината" Руслана Цуканова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Цуканов был одним из ключевых свидетелей по делу бывшего губернатора Кировской области, приговорённого к восьми годам лишения свободы за получение взятки.
- Вместе с Цукановым арестованы предприниматель Илья Огородников и арбитражный управляющий Сергей Мартынов, пишет "Интерфакс". Суть обвинения в суде уточнить не смогли, всем им инкриминируется два эпизода совершения преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), им грозит до 10 лет лишения свободы.
- Руслан Цуканов выступал на судебном процессе по делу о бывшем губернатора Кировской области Никите Белых и был свидетелем стороны обвинения. Белых приговорили к восьми годам лишения свободы за получение взяток почти на 250 тысяч евро от лесопромышленника Юрия Судгаймера. Цуканов подтвердил суду, что губернатор контактировал с Судгаймером.
- Само уголовное дело в отношении Никиты Белых было возбуждено после задержания в 2015 году сотрудниками ФСБ бизнесмена Альберта Ларицкого, который, как считали в спецслужбе, являлся фактическим владельцем "Нововятского лыжного комбината", где сейчас работает Цуканов. Ларицкому предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Коммерсант полностью признал свою вину и заключил досудебную сделку со следствием, в рамках которого и рассказал о передаче взяток Никите Белых.
- Защита Белых настаивала на том, что он невиновен. Перед назначением на пост губернатора Белых возглавлял оппозиционную партию "Союз правых сил". Советниками губернатора в Кировской области работали политик Алексей Навальный и Мария Гайдар.
- Навальный был в 2013 осуждён за хищение имущества кировского предприятия "Кировлес", многие наблюдатели называли процесс политическим, Европейский суд по правам человека признал, что право политика на справедливое рассмотрение дела было судом нарушено. При повторном рассмотрении дела российский суд вновь признал Навального виновным.
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