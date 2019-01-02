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Политика

Не растратил ли Путин свою магию? Статистика за фотографией

Владимир Путин перед показательной игрой Ночной хоккейной лиги, 29 декабря 2018 г.

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Немалая часть россиян прожили при Путине всю сознательную жизнь. На последних президентских выборах он набрал 77%. На международной арене Россия притягивает такое внимание, что даже в мультфильме о девочке с медвежонком на Западе увидели оружие гибридной войны.
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Тем временем Путин, поигрывая российским оружием и нервами Запада, напоминает о радиусе действия развернутых и разрабатываемых российских вооружений, а пресса полнится заголовками о ядерном противостоянии двух супердержав эпохи холодной войны. Впервые за десятилетия Россия воюет на Ближнем Востоке, а у своих границ захватила Крым, который Путин назвал такой же святыней, как Храмовая гора для иудеев и мусульман.

Во многих отношениях Путин по-прежнему на коне. Однако уже в начале очередного шестилетнего срока фасад пошел трещинами: появились первые знаки того, что все идет не так гладко, как описывает президент, заявивший недавно, что его "любовь к России… многократно возросла" с момента прихода к власти в 2000 году. Даже с учетом фальсификаций, описанных независимыми наблюдателями на президентских выборах в России, Путин может считать уверенную мартовскую победу подтверждением того, что россияне отвечают ему взаимностью. Как минимум симпатизируют. Или не видят альтернативы. С тех пор, как в 2014 году Путин основательно встряхнул свои отношения с народом, аннексировав Крым, романтика понемногу улетучивается. Вопрос встает сам собой: не утратил ли Путин хватку? "Он теряет связь с российским народом", – считает Марк Галеотти из Пражского института международных отношений.

Поездка за рубеж

Важная часть политики Путина – повышение значимости России на мировой арене; он с большим энтузиазмом отправляется в зарубежные поездки. Это было хорошо заметно на состоявшейся 30 ноября в Буэнос-Айресе встрече "Большой двадцатки", когда Путин подчеркнуто тепло поприветствовал наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана, подозреваемого в организации жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Дома же российский президент выглядит довольно вялым, несмотря на свою любовь к грозным лозунгам и эффектным жестам вроде ныряния за античными вазами или полетов со стерхами.

Путин даже не попытался скрыть свою скуку на октябрьской встрече с экспертами по внешней политике, пишет колумнист "Блумберг опинион" Леонид Бершидский. На июньской "Прямой линии с президентом", прошедшей через месяц после инаугурации, Путин порой откровенно скучал.

"Приятно, конечно, дать пять товарищу-автократу", – размышляет Галеотти. Однако Путин все реже ездит по российским регионам, чтобы контролировать местных чиновников и "демонстрировать, что царь все еще заботится о подданных".

Старые добрые времена

Рейтинг поддержки Путина находится ниже, чем обычно. Экономика не развивается, западные санкции отменить никто не собирается, а поиски объединяющей национальной идеи то ли все еще идут, то ли уже прекращены без какого-либо внятного результата.


Кремль изображает Путина то царем, то спасителем, который смог в одиночку поднять Россию с колен после десяти лет прозябания. С тех пор, как Борис Ельцин оставил президентский пост, прошло 19 лет, и Путину, похоже, все тяжелее двигать страну вперед или хотя бы сохранять стабильность.

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В первые два срока, с 2000 по 2008 годы, Путин оказался в ситуации блаженства, считает Галеотти. Денег было много, экономика росла, высокие цены на нефть обеспечивали рост ВВП, борьба Запада с терроризмом создавала, среди прочего, благоприятную международную среду для относительно малоизвестного российского президента. "Сейчас денег мало, а будет еще меньше, – говорит Галеотти. – У Путина все меньше ресурсов, его задача усложняется". Во-первых, ухудшается экономическая ситуация. Размолвка с Западом, наступившая после аннексии Крыма и усилившаяся после обвинений во вмешательстве в президентские выборы в США и применении боевого отравляющего вещества в Великобритании, означает, что вероятность снятия болезненных экономических санкций невысока.

Застойная яма

В мартовском послании Федеральному собранию и в инаугурационной речи в мае Путин призвал к технологическом прорыву, который придаст импульс экономике и поднимет уровень жизни. Однако на это ничто пока не указывает; напротив, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил в ноябре, что экономика находится в самом затяжном и глубоком упадке со времен Второй мировой войны, а 2 января заявил, что показатель инфляции превысил прогнозы правительства.

Россия угодила в "застойную яму", и любые новые санкции Запада могут ухудшить ситуацию, считает Кудрин, бывший министром финансов в правительстве Путина в золотые нефтяные годы. Он говорит, что санкции помешают освоению западных технологий, что, в свою очередь, сделает невозможным прорыв, которого требовал президент РФ.

С санкциями или без, заявленная Путиным задача удвоения ВВП к 2021 году – примерно тогда он, по мнению аналитиков, мог бы рассказать, чем планирует заняться после 2024-го, когда истечет его второй подряд президентский срок и по Конституции он не сможет пойти на выборы, – кажется недостижимой. В начале нынешнего президентского срока Путин также призвал вдвое сократить количество бедных в течение шести лет.

Бедность и пенсии

21 ноября, то есть всего девять месяцев спустя, основанная президентом Российская академия народного хозяйства и государственной службы выпустила доклад, показавший, что проблема бедности стоит острее, чем говорит государственная статистика: 22% граждан живут за чертой бедности, еще 36% тратят большую часть доходов на еду и одежду.

Кроме того, перед Путиным стоит проблема пенсий. В июне правительство после долгих лет колебаний предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Экономисты утверждают, что реформа давно назрела. Однако она вызвала гнев и воспринимается россиянами как нарушение договора между народом и властью, которому Путин следовал еще во времена экономического благоденствия 2000-х: вы поддерживаете меня политически, я вас – экономически. В России сравнительно невысокая средняя продолжительность жизни, и резкое поднятие пенсионного возраста восприняли как удар в спину.

Путин! Как дожить до пенсии?
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Путин! Как дожить до пенсии?

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После всплеска протестов и народного недовольства летом этого года Путин попытался дистанцироваться от реформы. Однако 3 сентября он подписал соответствующий закон, и, по данным опросов общественного мнения, его рейтинг упал.

Кто виноват?

В прошлом Путину с помощью государственных медиа регулярно удавалось переложить ответственность за российские проблемы на других – обычно на Запад, на правительство, на некомпетентных и коррумпированных чиновников на местах. Однако опрос, проведенный в конце ноября "Левада-центром", показал, что 61% россиян считают Путина ответственным за проблемы страны – это существенный рост по сравнению с прошлым годом, а 22% полагают, что он "частично ответственен". Общий показатель 83% является историческим рекордом. Если бы президентские выборы прошли в момент проведения опроса, за Путина бы проголосовали 56% респондентов, на 10% меньше, чем годом ранее.

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В сентябре у Путина начались проблемы в регионах. Кандидаты от "Единой России" проиграли в четырех регионах России, и Кремлю пришлось пойти на хитроумные уловки, чтобы добиться приемлемых для себя результатов. Эксперт Московского центра Карнеги Константин Гаазе считает, что выборы показали, что крымский консенсус мертв: "Протест, недовольство, неуверенность в завтрашнем дне – таковы итоги <…> голосования. <…> самая большая коалиция поддержки действующей власти с 1991 года прекратила свое существование".

Телевизор против холодильника

Энтузиазм спал, и теперь многие россияне опасаются за свое будущее, а Кремль не спешит их успокоить, считает глава аналитической компании R.Politik Татьяна Становая: "Настроения "Крым наш" уходят в историю, внимание общества постепенно смещается с телевизора на холодильник, проблемы падения уровня жизни и социальной несправедливости выходят на первый план".

Признаков неблагополучия довольно много. Корреспондент Би-би-си в Москве указывает: стать в официальной "Российской газете" рапортует, что на вооружение выделяется 1,5 трлн рублей, а остальная российская пресса пишет, что "Россияне – это прежде всего бедные люди", что "налоги растут быстрее зарплат", что "стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%".


Российская экономика не находится сейчас в рецессии, как в 2014–2016 годах после падения цен на нефть и введения западных санкций из-за военной агрессии в Украине, однако исследование "Делойт", посвященное новогодним праздникам, показало, что 61% россиян считают, что рецессия есть. В прошлом году таких было на 10% меньше. Недавний замер "индекса потребительской уверенности" обнаружил, что она в серьезном дефиците, а преобладают пессимизм и беспокойство по поводу роста цен. В исследовании горизонта планирования будущего, проведенном "Левада-центром" в октябре, 46% россиян выбрали вариант "Не знаю, что со мной будет даже в ближайшие месяцы", что на 10% больше, чем в мае 2016 года.

Кумовство, коррупция и мрачный завтрак

"Россиянам надоело сидеть в яме", – пишет аналитик "Левада-центра" Алексей Левин в своей колонке в "Ведомостях". Ежегодный деловой завтрак "Ведомостей" накануне Нового года "никогда не был таким мрачным", как в этом году, говорит эксперт по международным отношениям Александр Габуев. О санкциях почти не упоминали, а реальными проблемами называли повышение доли госсобственности, а также "кумовство, полицейское давление, коррупцию".


За аннексией Крыма последовала серия агрессивных ходов, привлекших внимание к России и повысивших ее значение на мировой арене. Но какой ценой? Везде видят путинский след – пусть даже не всегда обоснованно. Опасения, что детский мультфильм "Маша и Медведь" – это оружие гибридной войны или что Россия стоит за протестами "желтых жилетов" во Франции, – это последствия международного имиджа Кремля как гигантского кукловода, угрожающе нависающего над освещенной софитами сценой.

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Начиная с 2014 года почти все шаги, которая Россия делала в международной политике – или которые ее приписывались, – вызывали критику и осуждение на Западе. Путина обвиняют в поддержке кровавого диктатора в Сирии и в использовании боевого отравляющего вещества в Великобритании. Сам Путин, вероятно, считает некоторые из этих шагов своей победой, однако, если это и не поражения, то победы пирровы. Например, если российское вмешательство повлияло на исход президентских выборов в США в 2016 году, то к улучшению отношений между странами оно не привело; два года спустя они остаются хуже, чем когда-либо.

Злейший враг

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Если целью захвата Крыма и сепаратистской войны на Украине было удержать Киев в московской орбите, то результат оказался противоположным: Россия настроила против себя народ, с которым ее на протяжении более тысячи лет объединяла общая судьба. "России теперь долго придется жить рядом со страной, которая считает ее злейшим врагом", – написал в твиттере директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Этот явно негативный для Путина результат проявился и в том, что главы православных украинских церквей 15 декабря создали единую церковь, не подчиняющуюся Москве, "церковь без Путина", как выразился украинский президент Петр Порошенко.

Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого не допустили к президентским выборам в марте, считает, что Путин делает как раз то, в чем сам обвиняет Запад, – портит отношения Москвы с соседями и ослабляет Россию. "То, что создавалось сотни лет было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин – враг русского мира".

Другой крупный критик режима Михаил Ходорковский также считает, что Путин не восстанавливает репутацию России, а подрывает ее.

"Кремль в его нынешнем виде, пока Путин не уйдет, никогда не будет восприниматься как политический партнер", – заявил Ходорковский в недавнем интервью. Другие эксперты говорят, что Путин насаждает ощущение осажденной крепости и подстегивает антизападные настроения, чтобы укрепить свои позиции отвлечь внимание от внутрироссийских проблем. Однако крымская эйфория сошла на нет, и теперь ему придется изыскивать для этого новые ресурсы, а это нетривиальная задача.

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Еще одна внешняя агрессия, например, присоединение или подчинение Беларуси, может оказаться слишком затратной и трудноосуществимой, не говоря уже о непредсказуемых последствиях. "Попытка полностью интегрировать Беларусь в Россию приведет к новому кризису", – считает Тренин.

Однако делать то, чего хотели бы россияне, требует огромной политической воли и может быть связано с рисками, которые Путину сейчас не нужны. "Любые экономические улучшения потребуют изменений всей системы", – считает Галеотти, например, установления верховенства права и борьбы с коррупцией в высших эшелонах. "Я не вижу у него ни желания, ни сил объявлять по сути войну собственной элите".

В любом случае президент завел Россию туда, откуда ее будет непросто вывести – самому ли Путину, либо следующему правителю. "Пока страна не проделает в обратном направлении все шаги Путина в сторону замкнутости и мессианства и не осознает себя частью большого целого, она обречена отставать экономически, демографически и интеллектуально", – пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

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