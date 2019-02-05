"Давление будет расти". Доклад о преследованиях в интернете

Эксперты Международной "Агоры" подготовили доклад, посвященный ограничению свободы интернета в России в 2018 году. Юристы проекта зафиксировали 662 842 случая такого ограничения, почти в шесть раз больше, чем в 2017 году. 45 человек были осуждены в связи с этим на реальные сроки лишения свободы. Эксперты, с которыми поговорило Радио Свобода, полагают, что в 2019 году репрессии продолжатся: российские власти будут еще сильнее контролировать интернет и вынуждать к сотрудничеству крупные сервисы – Facebook, Twitter и Google.

Доклад "Агоры" "Свобода интернета 2018: делегирование репрессий" стал результатам постоянного мониторинга ситуации, который проводился на протяжении прошлого года. Соавтор исследования, кандидат юридических наук, правовой аналитик Международной "Агоры" Дамир Гайнутдинов сообщает, что годом ранее, в 2017 году, в России было зафиксировано 115 706 подобных случаев. Большинство ограничений свободы интернета 2018 года связаны с блокировками ресурсов и запретом информации по различным основаниям, включая запреты по решению государственных органов.

В "Агоре" отмечают, что число регионов, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением, значительно увеличилось. Так, в 2018 году в "красную зону", где зафиксировано более 30 фактов давления или применения насилия, попал 41 регион (в 2017 году – 26), а также Крым, ситуация в котором продолжает постоянно ухудшаться на протяжении последних четырех лет (эксперты "Агоры" отмечают, что включили полуостров в свое исследование, поскольку де-факто его территория контролируется российскими властями).

Один из авторов доклада Дамир Гайнутдинов в интервью Радио Свобода напоминает, что аналитики проекта следят за давлением власти на российский интернет с 2011 года:

Власти перешли к планомерному давлению на тех, кто так или иначе причастен к распространению информации

– Очевидно, что от эпизодических попыток преследования отдельных пользователей за резкие высказывания в сети власти перешли к систематическому, планомерному давлению на тех, кто так или иначе причастен к распространению информации. Если в 2011 году мы отмечали всего около сотни таких случаев, то с тех пор у нас появились закон о черных списках сайтов, внесудебные блокировки операторами связи, попытки блокировать целые глобальные платформы вроде Linkedln или Telegram, к счастью – попытки безуспешные. Можно вспомнить Rutracker. Ужесточилось законодательство об ответственности, появились уголовные статьи, ужесточились и стали активнее применяться статьи Кодекса об административных правонарушениях. Мы видим, что увеличивается количество уголовных дел в отношении пользователей интернета и жестокость их наказаний. С 2015 года мы начали фиксировать значительное увеличение количества реальных сроков только за интернет-активность: лайк, шер, репост в социальной сети может привести к реальному сроку в колонии.

–​ Сколько таких случаев было в 2018 году?

В 2018 году зафиксировано 45 реальных сроков в отношении пользователей – от нескольких месяцев до пяти лет

– В 2018 году у нас зафиксировано 45 реальных сроков в отношении пользователей, от нескольких месяцев до пяти лет. В 2017 году их было 48, кроме того, людей помещали в психиатрические стационары, то есть формально освобождали от уголовной ответственности, но реально все равно лишали свободы. Это плюс-минус три случая, в пределах погрешности, наверное, но тенденция однозначна, потому что в 2015 году их было 18, в 2016-м – 32 приговора, рост все равно есть. В прошлом году сработала история с изменением статьи 282, была введена административная преюдиция, и со второй половины года в применении антиэкстремистских норм была некая пауза. Реально получилось смягчение и по прочим статьям. Было прекращено дело по 280-й статье в Абакане, хотя формально это не входит в декриминализирующий закон. Но я думаю, что это временная тенденция, которая будет компенсирована уже в этом году.

–​ В каких регионах ситуация хуже всего?

В Тюмени активно блокируют интернет- сайты, там прокуратура прямо свирепствует

– Посадки, на самом деле, довольно равномерно распределяются по регионам: Москва, Петербург, Татарстан, Краснодар... А вообще есть несколько регионов, которые с 2015 года не вылезают из самой суровой "красной зоны": Татарстан, Алтайский край, Приморье... В Иркутской области, например, ежегодно бьют блогеров и сетевых журналистов, и мы расцениваем ситуацию как крайне опасную. Московская область, Омская область, Саратовская область, Тюмень. В Тюмени очень активно блокируют интернет-сайты, там прокуратура прямо свирепствует, регулярно ходят в суды и за раз закрывают десятки ресурсов.

–​ Чего ждать российским пользователям интернета в нынешнем, 2019 году?

Давление на активистов и простых пользователей будет усиливаться. Репрессивный аппарат будет стремиться к достижению нужных статистических показателей

– Я думаю, что давление и на активистов, и на простых пользователей будет усиливаться. Репрессивный аппарат в лице полиции, ФСБ, Следственного комитета, прокуратур будет стремиться к достижению нужных статистических показателей. Количество раскрытых дел и приговоров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года должно увеличиваться. Но у нас есть стойкое ощущение, что политика властей в отношении интернета постепенно меняется, это такая спираль. Сначала они пытались контролировать информацию, блокируя сайты на уровне операторов связи, собственно, и первые попытки российских властей контролировать Рунет – это закон о "черных списках". Потом, когда стало ясно, что эти блокировки не работают, пользователи легко учатся их обходить, сервисы тоже подстраиваются, VPN и прокси-сервисы становятся все более доступными – они начали пытаться запугать пользователей, которые расшаривают и распространяют информацию. Отсюда рост количества уголовных дел, ужесточение статей за экстремизм; за интернет-активность начали сажать и обычных пользователей. Но это бьет по репутации. На самом деле так называемая прошлогодняя декриминализация статьи 282 – это в чистом виде ответ на общественный резонанс, на реакцию пользователей. Естественно, власти этого не признают публично, но очевидно, что это "эффект Мотузной". После того как летом прошлого года Барнаул стал "экстремистской столицей России", все об этом начали говорить. Это большой репутационный ущерб. Блокировки неэффективны, а сажать тоже неэффективно, потому что люди все равно продолжают распространять информацию. Я думаю, что в этом году власти будут пытаться контролировать информацию путем давления на сервисы, на глобальные платформы, в которых распространяется большая часть информации. Основными мишенями в 2019 году будут Facebook, Twitter и, конечно, Google.

–​ Удалось ли российской власти за несколько лет запугать российских интернет-пользователей этой своей политикой?

Люди учатся сохранять анонимность, обходить блокировки

– И да, и нет. В каком-то смысле самоцензура, конечно, увеличилась. Это видно и по опросам, и по тому, что люди в целом начали осторожнее высказываться в социальных сетях. С другой стороны, мы видим, что чувствительный контент, призывы, информация о публичных мероприятиях, протестах, антикоррупционных расследованиях продолжает распространяться, и нет никаких проблем с тем, чтобы ее найти. Люди учатся сохранять анонимность, обходить блокировки, начинают понимать, что как прежде, беззаботно в интернете существовать не получится. И если вы хотите оставаться в курсе событий, но при этом быть защищенными, придется предпринять какие-то усилия, хотя бы купить VPN, перестать пользоваться "ВКонтакте", начать пользоваться более безопасным сервисом и сменить модель поведения, – полагает юрист и аналитик Международной "Агоры" Дамир Гайнутдинов.

На этой неделе правительство России поддержало законопроект о возможности изоляции российского сегмента Интернета от глобальной сети. Источники "Дождя" в нижней палате и администрации президента сообщают, что закон может пройти первое чтение в феврале.

Авторы законопроекта утверждают, что его принятие необходимо, в частности, в связи с угрозами агрессивных действий в киберпространстве, якобы исходящими от США. Отключение от глобальной сети для защиты от угроз, по мысли авторов законопроекта, должно обеспечить "устойчивость" российского сегмента Интернета.