"Сила Сечина мощнее Чубайса". Как остановить зимние пожары в России

По данным российского отделения "Гринпис", в конце января – начале февраля 2019 года в Приморском крае зафиксированы крупные зимние лесные пожары. В Хасанском районе края они начались еще в конце декабря прошлого года. По сообщению Гринпис, который ведет собственный мониторинг природных пожаров, огнем были охвачены окрестности десятков населенных пунктов. В общей сложности в январе огонь охватил около 42 тысяч гектаров.

Экологи отмечают, что зимние лесные пожары в Приморье – явление новое. Они возникли из-за полного отсутствия снега: сухая трава и лесная подстилка горят даже при устойчиво холодной погоде, особенно в ветреные дни. Эксперты полагают, что главная причина – глобальное изменение климата. Перспективы региона, в котором пожары происходят теперь круглый год, неутешительны: по мнению защитников природы, юг Приморья может постепенно превратиться в малолесный и вовсе безлесный регион.

На фоне зимних лесных пожаров в российском Приморье из США приходили сообщения о беспрецедентных морозах на Среднем Западе, жертвами которых стали от 8 до 12 человек. Температура воздуха в начале февраля опускалась в среднем до минус 31 градуса по Цельсию, а в Северной Дакоте – до минус 37 градусов. Причиной рекордно морозных зим ученые также называют глобальное потепление.

Одной из причин этих явлений ученые называют глобальное потепление в Арктике. ​При этом эксперты отмечают, что в России процесс глобального потепления имеет гораздо более быстрые темпы, чем в других странах, именно из-за близости части территории страны к Арктике. Эти выводы содержатся в проекте доклада "О состоянии и об охране окружающей среды в 2017 году", который в прошлом году опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии России. Из-за глобального изменения климата прогнозы Минприроды на ХХI век не утешительны: кроме роста числа смерчей, наводнений и селевых потоков россиянам следует приготовиться к эпидемиям, неурожаям и нашествию насекомых-вредителей. Опасность грозит и объектам инфраструктуры: ведомство предупреждает о возможном разрушении железных дорог и увеличении числа железнодорожных аварий, особенно в южных регионах России, а также об авариях на электростанциях.

На юге России и в южной Сибири Минприроды прогнозирует резкое снижение объемов воды в равнинных реках, что "приведет к уменьшению водообеспеченности населения и объектов экономики". Во многих регионах ожидается "увеличение повторяемости и масштабов засух", а также "частичное, а иногда и практически полное уничтожение урожая". Таяние вечной мерзлоты, по прогнозам ведомства, обернется "разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ".

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин говорит, что последствия изменения климата уже можно увидеть во многих российских регионах:

Самый наглядный пример – вся арктическая зона России. Мерзлота тает

– В России масса мест, где последствия изменения климата уже видны. Самый наглядный пример – вся арктическая зона России, особенно ее западная и восточная части. Это отмечается не только в повышении температуры, но и в других неблагоприятных вещах. Хорошо известно, что мерзлота тает. Это означает, что каждое лето она подтаивает больше и больше. Не каждый год по сантиметру, но это происходит регулярно. Если раньше в некоторых местах было 70 сантиметров, то сейчас – 90, а где-то через небольшое число лет будет уже 110. Казалось бы – ничего страшного, можно поставить столбики, и все будет хорошо. Но если вдруг на глубине, скажем, 95 сантиметров обнаружится ледяной слой, ледяная линза, лед провалится весь сразу. Это так называемый термокарст. Эти процессы уже привели к разрушению немалого числа зданий, технических сооружений, повреждению автомобильных и железных дорог.

В европейской части России мы видим как минимум два эффекта от изменения климата. Первый – более неравномерное выпадение осадков. Климатологи называют это региональным проявлением глобального потепления. Это происходит по всему миру: когда, к примеру, все количество снега за зиму выпадает не за пять слабеньких снегопадов, а за два очень сильных. То же самое с дождем. Второе – это влияние на здоровье. Медики однозначно уверены, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно для пожилых, такая обстановка неблагоприятна. У нас теперь, хоть и редко, случаются волны жары. Может быть, для Египта это не волна, а ерунда, но для нашего населения это существенно. Поэтому растет так называемая преждевременная смертность и заболеваемость.

Если брать какие-то локальные "мелкие" примеры – вспомним Архангельскую область. Там в 1970–80-е годы вообще не было клещей. Потом они появились. Вместе с ними появился клещевой энцефалит. Пришлось с ним тоже бороться. В определенной степени его удалось побороть с помощью адаптационных мер. Россия уже адаптируется к изменению климата, хотя, может быть, не всегда осознает, что происходит, но делает это вынужденно. Например, борьба с энцефалитным клещом и сопутствующими болезнями, переносимыми клещами, – это наглядный пример того, что уже сделано, осталось это только поддерживать. Если возьмем юг России, скажем, Нижнее Поволжье, Астраханскую область – там стали более часты засухи. А более частые засухи – более частые неурожаи.

Наши проблемы, связанные с изменением климата, – это лесные пожары и здоровье населения

Что такое глобальное потепление? На 90 с лишним процентов по количеству энергии, по изменению теплосодержания – это повышение температуры верхних сотен метров всех океанов. Это происходит в результате усиления человеком парникового эффекта, очень небольшого, но усиления. Есть и другие эффекты, но этот эффект самый большой. Это накладывается на естественную вариабельность климата, которая всегда была, есть и будет. Дальше получается вот что: в океане все сглажено, все постепенно, а в атмосфере все совсем не так. Поэтому в атмосфере мы видим не столько глобальное потепление, сколько изменение климата, всевозможные скачки климата, перепады погоды, перепады тех или иных параметров. В России именно такие перепады – это самое главное последствие. России практически не грозит подъем уровня мирового океана. Но наши проблемы, связанные с изменением климата, – это лесные пожары и здоровье населения.

Руководитель энергетической программы "Гринпис в России" Владимир Чупров напоминает, что в январе-феврале зафиксированы лесные пожары в Приморье и эксперты напрямую связывают это с изменением климата:

Лесные январские и февральские пожары – это нонсенс. Этого не было никогда

– К примеру, в начале февраля горел Дальний Восток, горело Приморье. Лесные январские и февральские пожары – это нонсенс. Этого не было никогда, по крайней мере, за всю историю наблюдений. Еще один фактор – волны жары в европейской части России. Они происходят все чаще в Ростовской области, Краснодарском крае, Москве. Известная засуха 2010 года, смертность, измеряемая тысячами смертей только для Москвы в 2010 году. Это прямой экономический ущерб через потери здоровья населения, выплаты больничных и так далее. Потери ВВП от изменения климата, по данным экс-министра природных ресурсов Сергея Донского, уже сейчас достигают 1–2 процентов, в перспективе – 2–4 процента. Это сотни миллиардов рублей, это много. Это тот самый дефицит пенсионной системы, который привел к повышению пенсионного возраста. На самом деле изменение климата – это стоимость нашей пенсионной реформы.

Но больше всего последствия глобального потепления видны на российском севере – все, что связано с вечной мерзлотой. Сейчас наблюдают ее активное таяние, то есть она протаивает на более глубокие величины. И те, кто так или иначе связан со строительством в вечной мерзлоте, это отмечают. В поселке Надым, расположенном на полуострове Ямал (градообразующее предприятие Надыма – "Газпромдобыча Надым", которое добывает 11 процентов всего российского газа. Здесь же расположены филиалы еще нескольких крупных нефтяных и газодобывающих кампаний. – РС), есть мерзлота, которая начинает отступать. Это видно по зимникам. Зимники – это зимние дороги, где летом болото, а зимой там накатывают трассу. С ноября по март по ним активно возят грузы, потому что возить все это в тундре вертолетами дорого. Так вот, зимники, которые раньше работали по полгода, сейчас работают 2-3 месяца, потому что зимы стали теплее и, соответственно, такие дороги разрушаются раньше времени и устанавливаются позже обычного. Это происходит по всему российскому северу: в Магаданской области, Чукотском округе, Ямало-Ненецком округе, Республике Коми.

​Действительно, в России изменение климата идет быстрее, чем в других странах. Причина очень проста: мы северная страна, мы ближе к Арктике. То, что сейчас в Нью-Йорке и в Канаде морозы, – это часть тех же процессов. Холод, который должен стоять на Северном полюсе, скатывается вниз, в Канаду и США. Соответственно, в Гренландии тает лед и пожары – горит тундра. Никогда такого не было. Россия, соответственно, не исключение. Россия теплеет, то есть российский Арктический регион теплеет, причем теплеет быстрее. Если в мире глобально температура выросла примерно на 1 градус, то в России в арктических регионах – на 4. Тает мерзлота, уходят зимники – это все связано с тем, что если раньше был мороз минус 40 (это нормальное явление), то сейчас минус 30 – уже редкость. Арктика теплеет быстрее, чем вся планета, и поэтому Россия испытывает эти изменения климата гораздо сильнее.

Социально-экономические последствия изменения климата – Россия стала терять больше лесов каждый год. Соответственно, в пожарах стало гибнуть больше людей. Из вещей, которые связаны с инфраструктурой в мерзлоте и в Арктике, – это то, что испытывают на себе нефтегазовые компании. Теперь им нужно чаще укреплять вечную мерзлоту. Соответственно, это деньги. Последствия ощущают на себе оленеводы, то есть кочующие народы. Они теперь чаще встречаются с таким явлением, как ледяной дождь. Это удар по оленеводству. Это реки, которые замерзают в совершенно другие периоды, а для миграционных путей животных очень важно, чтобы река замерзала в одно и то же время. Река веками замерзала в одно и то же время, и они гоняли по ней своих оленей. Теперь приходится ждать. Ждешь один день, два, три, корм кончается. Это очень сильно ударило по ним.

Государство воспринимает эти угрозы серьезно. Есть несколько документов по борьбе с таянием вечной мерзлоты. Пока это все на уровне декларативных документов и стратегического планирования. То есть признание проблемы есть, но пока петух не клюнул по-серьезному, адаптация к этим изменениям идет очень медленно. Что касается вещей, связанных с Парижским соглашением: скорее всего, Владимир Путин его ратифицирует, но по другим причинам – по политическим. Потому что если не можешь остановить движение, лучше его возглавить. Нужно быть внутри и так влиять на процесс, чтобы эти правила были приемлемыми для российской экономики.

Наши нефтяные короли должны потесниться

Готова ли Россия что-то делать для того, чтобы избежать катастрофического изменения климата? Это вопрос более глубокий. Нужно снижать парниковые выбросы, то есть переходить на низкоуглеродные технологии. Здесь все сложнее, потому что у нас добыча нефти и газа – основа российской экономики, у нас сильное нефтегазовое лобби. Переход на низкоуглеродные технологии означает, что из нефти и газа должны уйти финансовые потоки. Наши нефтяные короли должны потесниться, и все должно уйти в новые компании, технологические ниши – то, что сейчас делают Чубайс, Вексельберг и даже тот же Росатом. Естественно, бизнес этого делать не хочет. Путин провозглашает, что нам нужно переходить на новые технологии, но сила Сечина пока мощнее, чем сила Чубайса. Поэтому Путин не собирается делать какой-то быстрый переход к новым технологиям и модернизировать российскую экономику, – говорит глава энергетического проекта "Гринпис в России" Владимир Чупров.

Уровень парниковых газов в атмосфере в 2017 году достиг исторического максимума. Это следует из отчета Всемирной метеорологической организации при ООН, опубликованного в конце 2018 года. Эксперты отмечают, что уровень углекислого газа в воздухе непрерывно растет уже несколько десятилетий. До начала индустриальной революции в XIX веке парниковых газов в атмосфере было в два с половиной раза меньше, чем сейчас. В предыдущий раз похожие на сегодняшние уровни наблюдались несколько миллионов лет назад, когда в среднем на Земле было на два-три градуса теплее, а уровень моря на 10–12 метров выше.

Ранее эксперты ООН уже заявляли об угрозе трагических последствий дальнейшего потепления климата. По их мнению, если за ближайшие 12 лет не замедлится повышение температуры планеты, засухи и наводнения будут происходить все чаще, что станет угрозой для жизни сотен миллионов человек.