Контролирующий орган Европейского союза — Европейская служба банковского надзора открыла расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии. Служба проверит, исполняли ли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС. Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более 8 миллиардов долларов клиентов из России и стран СНГ.

В июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, сообщало агентство Reuters. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 млрд долларов. В связи со скандалом в отставку ушёл глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" — до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.

Своё расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank ведут власти США. В июле 2018 года иск против банка подал предприниматель Уильям Браудер, заявивший, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России — Игоря Путина.