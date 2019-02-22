В Нижнем Новгороде судят двух подполковников вооружённых сил России, которых обвиняют в смертельной халатности. По версии следствия, из-за их действий под танковый выстрел попали солдаты-срочники, один из которых погиб. В эту пятницу состоялись прения сторон.

Статьи, по которым обвиняют Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина, предусматривают до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Речь идёт об инциденте на полигоне в Ленинградской области, где 7 сентября 2017 года проходили плановые танковые стрельбы. Четверо солдат оказались в зоне прямого поражения. 20-летнего Андрея Виттиха убило на месте, а трое его сослуживцев получили тяжёлые ранения.

Следователи считают, что в случившемся виноваты Горелышев и Кривошеин, командовавшие инженерными войсками и артиллерийским полигоном. Они пренебрегли мерами безопасности и не оборудовали опасную зону флажками.