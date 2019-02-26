Небедная Лиза

Доброе утро!
Сегодня в Ханой должны прибыть Ким Чен Ын и Дональд Трамп – вторые в истории переговоры между ними намечены на завтра-послезавтра. Накануне власти Вьетнама депортировали австралийского комика Говарда Икса, двойника Ким Чен Ына, но при этом его товарища Рассела Вайта, двойника Дональда Трампа, выдворять не стали. Всюду двойные стандарты, а новости такие:
- Путин, по данным источников, считает оправданным арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. (Песков, правда, уверяет, что ничего такого Путин не говорил).
- Дочь Пескова Лиза стражируется в Европарламенте у депутата правопопулистской фракции, давнего симпатизанта России.
- Умер один из создателей НТВ Игорь Малашенко.
- Лидер британских лейбористов допустил возможность повторного референдума по брекзиту.
“ФСБ считает иначе”
Инвестфонд Baring Vostok, основатель которого Майкл Калви и еще несколько топ-менеджеров сидят в российских СИЗО по обвинению в мошенничестве, обратился с открытым письмом к Путину, в котором просит избрать им меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Сразу после этого агентство Bloomberg передало, что Путин на закрытом совещании поддержал арест Калви. Песков, комментируя сообщение, сказал, что Путин только “констатировал факты” и никаких арестов не поддерживал.
Чуть позже издание The Bell выяснило у своих источников, что на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ в прошлую среду Путин действительно сказал, что дело Калви не сводится к конфликту двух собственников, который можно было бы разрешить в арбитраже: “Дела вы не видели, а ФСБ считает иначе”, – будто бы ответил президент на вопрос главреда “Ведомостей”.
Здесь глава движения “Русь сидящая” Ольга Романова поясняет, почему Путин, скорее всего, не даст задний ход в деле Калви.
Лиза Пескова за свободу и демократию
Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета последние недели работает стажером Европарламента от евродепутата Эмерика Шопрада, бывшего члена французского Национального фронта Марин Ле Пен, а ныне – независимого евродепутата, входящего в правопопулистскую фракцию Европа за свободу и демократию (туда же входят итальянское движение “Пять звезд” и Партия независимости Великобритании, UKIP).
Шопард – давний симпатизант Путина, в 2014 году он был наблюдателем на организованном Москвой референдуме за присоединение Крыма к России, легитимность которого ЕС не признает.
Стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродепутата, то есть, по сути, из денег европейских налогоплательщиков. Сколько именно получает стажер, решает сам евродепутат.
Бывшие топ-менеджеры
- В “Газпроме” уволили сразу двух замов председателя правления. Кто эти люди и чем они занимались, рассказано здесь.
- В Испании найден мертвым один из основателей НТВ Игорь Малашенко (в последние годы больше известный как муж блогерши Божены Рынски и глава предвыборного штаба Ксении Собчак на прошлогодних президентских выборах). По словам знавших его людей, Малашенко покончил с собой. Вот воспоминания коллег о нем.
Прочее российское
- В Краснодарском крае у полицейского конфисковали квартиру, когда он не смог объяснить, откуда взял на нее деньги.
- В Калининграде впервые судят за вовлечение несовершеннолетних в митинги.
- В Сургуте пожарного уволили с работы за то, что он Свидетель Иеговы.
- Суд освободил националиста Вячеслава Дацюка, в последний раз прославившегося нападением на подпольный бордель в Петербурге.
Украинское
Пока вся Украина переживает за судьбу победительницы украинского национального отбора Евровидения певицы MARUV (она в итоге не едет на конкурс в Израиль, потому что, как выяснилось, выступала в России после аннексии Крыма), военная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману (его обвиняют в госизмене за “умышленное снижение боеспособности украинской армии”).
Прочее
- Лидер британских лейбористов Джереми Корбин допустил возможность проведения второго референдума по брекзиту, но как именно лейбористы собираются добиваться его проведения, не сказал.
- Глава МИД Ирана объявил о своей отставке в Instagram, но о причинах не написал ни слова.
Шесть ссылок
- Литература. Сочинения Михаила Зощенко для театра пребывают в тени его яркой прозы – здесь Константин Львов рассказывает о сборнике зощенковских пьес. Роману Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо исполнилось 300 лет, здесь интервью с исследователем Дефо Александром Балодом.
- Техноутопии и новые луддиты. Интервью с Аной Тейшейрой Пинто – теоретиком, исследующей темную сторону современной визуальной культуры, в том числе неофашистские движения (довольно интересно она связывает техноутопии с подъемом фашиствующего нигилизма). Или отрывок из книги социолога Марка Пенна и публицистки Мередит Файнман “Микротренды, меняющие мир прямо сейчас” о нынешних луддитах, старающихся уберечь себя от современных технологий.
- Ритуалы и распад. Этнограф и антрополог Альберт Байбурин рассказывает свою научную биографию. К шестидесятилетию покойного Алексея Балабанова – эссе Яна Левченко об энтропическом пространстве его кинематографа.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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