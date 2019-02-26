Небедная Лиза

Доброе утро!

Сегодня в Ханой должны прибыть Ким Чен Ын и Дональд Трамп – вторые в истории переговоры между ними намечены на завтра-послезавтра. Накануне власти Вьетнама депортировали австралийского комика Говарда Икса, двойника Ким Чен Ына, но при этом его товарища Рассела Вайта, двойника Дональда Трампа, выдворять не стали. Всюду двойные стандарты, а новости такие:

Путин, по данным источников, считает оправданным арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. (Песков, правда, уверяет, что ничего такого Путин не говорил).

Дочь Пескова Лиза стражируется в Европарламенте у депутата правопопулистской фракции, давнего симпатизанта России.

Умер один из создателей НТВ Игорь Малашенко.

Лидер британских лейбористов допустил возможность повторного референдума по брекзиту.

“ФСБ считает иначе”

Инвестфонд Baring Vostok, основатель которого Майкл Калви и еще несколько топ-менеджеров сидят в российских СИЗО по обвинению в мошенничестве, обратился с открытым письмом к Путину, в котором просит избрать им меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Сразу после этого агентство Bloomberg передало, что Путин на закрытом совещании поддержал арест Калви. Песков, комментируя сообщение, сказал, что Путин только “констатировал факты” и никаких арестов не поддерживал.

Чуть позже издание The Bell выяснило у своих источников, что на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ в прошлую среду Путин действительно сказал, что дело Калви не сводится к конфликту двух собственников, который можно было бы разрешить в арбитраже: “Дела вы не видели, а ФСБ считает иначе”, – будто бы ответил президент на вопрос главреда “Ведомостей”.

Здесь глава движения “Русь сидящая” Ольга Романова поясняет, почему Путин, скорее всего, не даст задний ход в деле Калви.

Лиза Пескова за свободу и демократию

Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета последние недели работает стажером Европарламента от евродепутата Эмерика Шопрада, бывшего члена французского Национального фронта Марин Ле Пен, а ныне – независимого евродепутата, входящего в правопопулистскую фракцию Европа за свободу и демократию (туда же входят итальянское движение “Пять звезд” и Партия независимости Великобритании, UKIP).

Шопард – давний симпатизант Путина, в 2014 году он был наблюдателем на организованном Москвой референдуме за присоединение Крыма к России, легитимность которого ЕС не признает.

Стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродепутата, то есть, по сути, из денег европейских налогоплательщиков. Сколько именно получает стажер, решает сам евродепутат.

Бывшие топ-менеджеры

В “Газпроме” уволили сразу двух замов председателя правления. Кто эти люди и чем они занимались, рассказано здесь.

В Испании найден мертвым один из основателей НТВ Игорь Малашенко (в последние годы больше известный как муж блогерши Божены Рынски и глава предвыборного штаба Ксении Собчак на прошлогодних президентских выборах). По словам знавших его людей, Малашенко покончил с собой. Вот воспоминания коллег о нем.

Прочее российское

В Краснодарском крае у полицейского конфисковали квартиру, когда он не смог объяснить, откуда взял на нее деньги.

В Калининграде впервые судят за вовлечение несовершеннолетних в митинги.

В Сургуте пожарного уволили с работы за то, что он Свидетель Иеговы.

Суд освободил националиста Вячеслава Дацюка, в последний раз прославившегося нападением на подпольный бордель в Петербурге.

Украинское

Пока вся Украина переживает за судьбу победительницы украинского национального отбора Евровидения певицы MARUV (она в итоге не едет на конкурс в Израиль, потому что, как выяснилось, выступала в России после аннексии Крыма), военная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману (его обвиняют в госизмене за “умышленное снижение боеспособности украинской армии”).

Прочее

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин допустил возможность проведения второго референдума по брекзиту, но как именно лейбористы собираются добиваться его проведения, не сказал.

Глава МИД Ирана объявил о своей отставке в Instagram, но о причинах не написал ни слова.

Шесть ссылок

Литература. Сочинения Михаила Зощенко для театра пребывают в тени его яркой прозы – здесь Константин Львов рассказывает о сборнике зощенковских пьес. Роману Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо исполнилось 300 лет, здесь интервью с исследователем Дефо Александром Балодом.

Техноутопии и новые луддиты. Интервью с Аной Тейшейрой Пинто – теоретиком, исследующей темную сторону современной визуальной культуры, в том числе неофашистские движения (довольно интересно она связывает техноутопии с подъемом фашиствующего нигилизма). Или отрывок из книги социолога Марка Пенна и публицистки Мередит Файнман “Микротренды, меняющие мир прямо сейчас” о нынешних луддитах, старающихся уберечь себя от современных технологий.

Ритуалы и распад. Этнограф и антрополог Альберт Байбурин рассказывает свою научную биографию. К шестидесятилетию покойного Алексея Балабанова – эссе Яна Левченко об энтропическом пространстве его кинематографа.

Искренне Ваши,

Семь Сорок