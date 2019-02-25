Джереми Корбин готов допустить второй референдум по Брекзиту

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин объявил депутатам-однопартицам в парламенте, что инициирует второй референдум по Брекзиту, если их предложения по соглашению о Брезите будут отвергнуты на заседании в среду.

Би-би-си называет эту новость крайне значительным развитием событий, поскольку прежде Корбин не проявлял интереса к идее второго референдума.

Тереза Мэй подвергается растущему давлению в пользу отсрочки назначенного на 29 марта формального выхода Великобритании из ЕС.

Лейбористы пока не оглашают подробностей своего замысла относительно второго референдума. На просьбу журналистов уточнить детали, представитель Корбина заявил: "Мы лишь сказали, что поддержим народное волеизъявление, чтобы не допустить Брекзита по ущербному сценарию консерваторов.