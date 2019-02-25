Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Джереми Корбин готов допустить второй референдум по Брекзиту

Джереми Корбин

Смотреть комментарии

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин объявил депутатам-однопартицам в парламенте, что инициирует второй референдум по Брекзиту, если их предложения по соглашению о Брезите будут отвергнуты на заседании в среду.

Би-би-си называет эту новость крайне значительным развитием событий, поскольку прежде Корбин не проявлял интереса к идее второго референдума.

Тереза Мэй подвергается растущему давлению в пользу отсрочки назначенного на 29 марта формального выхода Великобритании из ЕС.

Лейбористы пока не оглашают подробностей своего замысла относительно второго референдума. На просьбу журналистов уточнить детали, представитель Корбина заявил: "Мы лишь сказали, что поддержим народное волеизъявление, чтобы не допустить Брекзита по ущербному сценарию консерваторов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG