Зять друга Путина и повар повара Путина

Добрый день!

“Большой разговор” президента Беларуси с журналистами длился на этот раз семь часов 23 минуты. Лукашенко, в частности, пообещал, что на тот свет его “с президентского кресла не понесут” и что передавать власть по наследству он не собирается. А как собирается – не сказал. Прочие новости такие:

Компании “повара Путина”, по данным The Bell, получают новые госконтракты на поставку питания, несмотря на вспышку дизентерии в Москве.

“Нафтогаз” Украины выиграл у России арбитраж в Гааге по своим активам в Крыму и получит компенсацию. Ее размер еще предстоит определить.

Венесуэла переносит европейский офис государственной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву.

Пакистан передал Индии пилота сбитого истребителя.

Вестник российской ФСИН

По данным телеканала “Дождь”, арест Майкла Калви, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, может объясняться тем, что он “попытался давать денег тому, кому не надо давать” и вообще финансировал протесты дальнобойщиков. Такую версию выдвинул близкий к Кремлю источник. Другой источник, правда, считает, что версия первого источника про финансирование протестов специально создана для того, чтобы умиротворить бизнес, встревоженный арестом Калви. Непросто все у близких к Кремлю.

Зато все едины во мнении, почему из СИЗО освободили бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Вячеслава Дерева – он дал показания по делу сенатора от Карачаево-Черкессии Арашукова.

Главу научного отдела Кроноцкого заповедника на Камчатке Дарью Паничеву “гуманно” посадили под домашний арест, а не в СИЗО. Ее обвиняют в мошенничестве, коллеги связывают преследование с тем, что она боролась против строительства рыбоходного канала, которым занимается зять друга Путина Геннадия Тимченко.

Азербайджан подтвердил, что пропавший из СИЗО в Люблино оппозиционный политик Фахраддин Аббасов был экстрадирован из России, а по прибытии в Азербайджан арестован. Решения суда для экстрадиции почему-то не понадобилось.

Познавательное. Как живется в Челябинской колонии украинскому политзаключенному Александру Кольченко (он был осужден вместе с Олегом Сенцовым), смотрите здесь. Как работается в колонии-поселении №21 в Пермском крае, рассказывается тут. Бывают, оказывается, поселения, которые хуже обычных колоний.

Повар Путина и повар повара Путина

По данным The Bell, компании, связанные с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, продолжают получать госконтракты на поставки питания и после вспышки дизентерии в Москве и несмотря на заведенное в связи с этим уголовное дело. Общая сумма новых контрактов – более десяти миллиардов рублей.

Зато у поваров, работающих на “повара Путина”, никаких привилегий нет: суд в Оренбурге отказался признавать ветераном боевых действий повара военной базы России в Сирии. Кормежкой российских военных летчиков в Сирии тоже занимается Пригожин.

Нефть

"Нафтогаз Украины" выиграл у России арбитражный суд в Гааге. Иск был подан в связи с захватом активов компании в Крыму после аннексии полуострова. Россия должна будет выплатить Украине компенсацию, размер которой будет определен в дальнейшем.

Венесуэла переносит европейский офис государственной нефтедобывающей компании PDVSA (находящейся под американскими санкциями) из Лиссабона в Москву. Счета этой компании, по некоторым данным, уже переведены в “Газпромбанк”. И вообще, по словам вице-президента Венесуэлы, Каракас намерен “осуществлять инвестиции в свою промышленность с помощью России”. Здесь общее положение в Венесуэле комментирует руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

Предвыборное

Мэр Львова Андрей Садовый снялся с выборов президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

В воскресенье в Эстонии проходят парламентские выборы. (Впрочем, каждый четвертый избиратель в стране уже проголосовал через интернет, это рекорд). Об одной из участниц выборов, правопопулистской партии EKRE, рассказано тут, характеристика предвыборной кампании в целом дается здесь.

Прочее

Пакистан, как и было обещано, передал Индии пилота сбитого истребителя. Шансы, что это столкновение станет началом новой индо-пакистанской войны здесь оценивает научный сотрудник ИМЭМО РАН, историк Алексей Куприянов (они невелики).

США предлагают награду до миллиона долларов за информацию о местонахождении сына Усамы бин Ладена Хамзы. Власти Саудовской Аравии на всякий случай лишили Хамзу подданства.

Почему состоявшуюся на этой неделе встречу Трампа и Ким Чен Ына следует считать провальной, объясняет кореевед Андрей Ланьков.

Ссылки для чтения

Искренне Ваши,

Семь Сорок