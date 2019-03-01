Зять друга Путина и повар повара Путина

Добрый день!
“Большой разговор” президента Беларуси с журналистами длился на этот раз семь часов 23 минуты. Лукашенко, в частности, пообещал, что на тот свет его “с президентского кресла не понесут” и что передавать власть по наследству он не собирается. А как собирается – не сказал. Прочие новости такие:
- Компании “повара Путина”, по данным The Bell, получают новые госконтракты на поставку питания, несмотря на вспышку дизентерии в Москве.
- “Нафтогаз” Украины выиграл у России арбитраж в Гааге по своим активам в Крыму и получит компенсацию. Ее размер еще предстоит определить.
- Венесуэла переносит европейский офис государственной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву.
- Пакистан передал Индии пилота сбитого истребителя.
Вестник российской ФСИН
- По данным телеканала “Дождь”, арест Майкла Калви, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, может объясняться тем, что он “попытался давать денег тому, кому не надо давать” и вообще финансировал протесты дальнобойщиков. Такую версию выдвинул близкий к Кремлю источник. Другой источник, правда, считает, что версия первого источника про финансирование протестов специально создана для того, чтобы умиротворить бизнес, встревоженный арестом Калви. Непросто все у близких к Кремлю.
- Зато все едины во мнении, почему из СИЗО освободили бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Вячеслава Дерева – он дал показания по делу сенатора от Карачаево-Черкессии Арашукова.
- Главу научного отдела Кроноцкого заповедника на Камчатке Дарью Паничеву “гуманно” посадили под домашний арест, а не в СИЗО. Ее обвиняют в мошенничестве, коллеги связывают преследование с тем, что она боролась против строительства рыбоходного канала, которым занимается зять друга Путина Геннадия Тимченко.
- Азербайджан подтвердил, что пропавший из СИЗО в Люблино оппозиционный политик Фахраддин Аббасов был экстрадирован из России, а по прибытии в Азербайджан арестован. Решения суда для экстрадиции почему-то не понадобилось.
- Познавательное. Как живется в Челябинской колонии украинскому политзаключенному Александру Кольченко (он был осужден вместе с Олегом Сенцовым), смотрите здесь. Как работается в колонии-поселении №21 в Пермском крае, рассказывается тут. Бывают, оказывается, поселения, которые хуже обычных колоний.
Повар Путина и повар повара Путина
По данным The Bell, компании, связанные с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, продолжают получать госконтракты на поставки питания и после вспышки дизентерии в Москве и несмотря на заведенное в связи с этим уголовное дело. Общая сумма новых контрактов – более десяти миллиардов рублей.
Зато у поваров, работающих на “повара Путина”, никаких привилегий нет: суд в Оренбурге отказался признавать ветераном боевых действий повара военной базы России в Сирии. Кормежкой российских военных летчиков в Сирии тоже занимается Пригожин.
Нефть
"Нафтогаз Украины" выиграл у России арбитражный суд в Гааге. Иск был подан в связи с захватом активов компании в Крыму после аннексии полуострова. Россия должна будет выплатить Украине компенсацию, размер которой будет определен в дальнейшем.
Венесуэла переносит европейский офис государственной нефтедобывающей компании PDVSA (находящейся под американскими санкциями) из Лиссабона в Москву. Счета этой компании, по некоторым данным, уже переведены в “Газпромбанк”. И вообще, по словам вице-президента Венесуэлы, Каракас намерен “осуществлять инвестиции в свою промышленность с помощью России”. Здесь общее положение в Венесуэле комментирует руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.
Предвыборное
Мэр Львова Андрей Садовый снялся с выборов президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.
В воскресенье в Эстонии проходят парламентские выборы. (Впрочем, каждый четвертый избиратель в стране уже проголосовал через интернет, это рекорд). Об одной из участниц выборов, правопопулистской партии EKRE, рассказано тут, характеристика предвыборной кампании в целом дается здесь.
Прочее
- Пакистан, как и было обещано, передал Индии пилота сбитого истребителя. Шансы, что это столкновение станет началом новой индо-пакистанской войны здесь оценивает научный сотрудник ИМЭМО РАН, историк Алексей Куприянов (они невелики).
- США предлагают награду до миллиона долларов за информацию о местонахождении сына Усамы бин Ладена Хамзы. Власти Саудовской Аравии на всякий случай лишили Хамзу подданства.
- Почему состоявшуюся на этой неделе встречу Трампа и Ким Чен Ына следует считать провальной, объясняет кореевед Андрей Ланьков.
Ссылки для чтения
- Разговоры с историками. Максим Трудолюбов беседует с Юрием Слезкиным из Калифорнийского университета в Беркли – к выходу его книги “Дом правительства. Сага о русской революции” (изд-во Corpus), Ярослав Шимов разговаривает с Георгием Касьяновым из Киево-Могилянской академии – к выходу его исследования "Украина и соседи: историческая политика 1980–2000" (изд-во НЛО).
- Искусство. Отрывок из книги Ингрид Роланд и Ноа Чарни “Коллекционер жизней. Джорджо Вазари и изобретение искусства” и статья Александры Новоженовой, в которой она разбирает почти мистический смысл электричества в советском искусстве 1930-х годов. После безвременной кончины автора текст подготовил к публикации соавтор Новоженовой Глеб Напреенко.
- Последний номер “Звезды” полностью посвящен шведской словесности. Из нон-фикшн можно почитать, например, отрывок из биографии Улофа Пальме (автор – Хенрик Берггрен) или вот по-хорошему старомодное эссе о смысле жизни и страхе смерти Стига Дагермана (1923–1954) – писателя-фюртиоталиста (это такие шведские экзистенциалисты).
- Про жизнь. Петербургский историк Ирина Вербловская рассказывает, как в 1957 году оказалась в лагере за письма в Верховный Совет против советского вторжения в Венгрию (у нее есть книга воспоминаний о лагере “Мой прекрасный страшный век” – может, вам захочется ее потом прочитать). Рассказ о якутском языке, находящемся, как считают многие, под угрозой гибели из-за огромного количества заимствований из русского. Исследование Ксении Романенко о том, как устроено образование в российских моногородах – нормально устроено, только жизнь там тоскливая.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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