США лишит виз 49 соратников Николаса Мадуро и членов их семей

Администрация президента США Трампа в порядке наращивания давления на Венесуэлу объявила в пятницу, что лишает американских виз 49 представителей режима Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чинов армии и госбезопасности. Об этом в интервью Fox News рассказал спецпосланник администрации Трампа по Венесуэле Эллиот Абрамс.

“Я не могу предсказать точно, когда режим Мадуро падет и он покинет Венесуэлу, — заметил Абрамс. — Совсем не удивлюсь, если за три дня до этого наши оппоненты будут настаивать, что политика администрации провалилась“.

Соединенные Штаты уже ввели экономические санкции против Венесуэлы, в том числе, в отношении ее энергосектора, но контроль Николаса Мадуро над рычагами власти, похоже, не ослаб. Впрочем, Абрамс считает, что это лишь вопрос времени, поскольку эффект санкций еще полностью не сказался. Уже сегодня, сказал он, видно, с какими трудностями сталкивается режим в плане продажи нефти и доступа к нефтедолларам.

Спецпосланник Трампа не стал уточнять, коснутся ли грядущие санкции, о которых говорит Государственный департамент, официальных лиц Кубы, тесно связанных с Впенесуэлой.

Эллиот Абрамс поддерживает контакт с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и отклонил предложение Мадуро провести с ним переговоры в Каракасе. Гуайдо находится в настоящее время в Бразилии и обещает в ближайшие дни вернуться домой, несмотря на угрозы преследования со стороны властей.