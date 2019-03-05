Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) назначил новых директоров космодромов. Арендуемый Россией у Казахстана космодром Байконур возглавил директор космодрома Восточный Валинур Агишев. Космодром Восточный — заместитель начальника филиала "Роскосмоса" на Байконуре Роман Бобков. Об этом сообщается на сайте ЦЭНКИ.

Восточный — новый российский космодром, его строительство началось в 2011 году и сопровождается громкими коррупционными скандалами. Первый запуск ракеты-носителя с площадки был проведён в апреле 2016 года. Пилотируемые запуски с него предполагается начать в 2024 году, перед этим космодром должен быть достроен.

Сейчас Россия проводит пилотируемые запуски с космодрома Байконур. В октябре на нём впервые за 35 произошла авария ракеты-носителя "Союз", выводившей на орбиту космонавтов. Они успешно приземлились в спускаемом аппарате.

В феврале Байконур оказался без регулярного авиасообщения с Москвой несмотря на то, что взлётно-посадочная полоса его аэропорта была реконструирована за 1,2 миллиарда рублей, чтобы принимать современные самолёты.