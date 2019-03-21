Отомстить за обиду. Евгений Фирсов – о мёде защиты

Информационно-аналитический центр "Сова" опубликовал свой ежегодный доклад "Проблемы реализации свободы совести в России в 2018 году". В докладе аргументированно прослежен усиливающийся тренд на подавление свободы вероисповедания и наращивание веса законодательной и полицейской защиты и поддержки главенствующей, практически государственной, конфессии – Русской православной церкви. Всю тяжесть преследований по признаку вероисповедания приняли на себя Свидетели Иеговы: тысячи людей вынуждены были бежать из России, десятки оказались вовлечёнными в уголовные процессы, 25 последователей этого учения содержатся в СИЗО (вчера в Крыму задержаны ещё несколько человек). И уже в 2019 году один человек (что примечательно, иностранец), приговорен к 6-летнему тюремному заключению. Датчанин Кристенсен заклан в России за украинский Томос.

Обиду от утраты канонической территории замазали медом защиты русской земли

Эти два события увязаны, по моему убеждению, самым непосредственным образом. Только что Русская православная церковь фактически лишилась около трети своей канонической территории. Это задело самолюбие очень многих россиян, относящих себя к православным и/или патриотам. В противовес чаяниям относительно небольшой либеральной прослойки населения, это массивнейший пласт российского общества, состоящий из людей достаточно широкого спектра – от персонажей одного из мемов Марии Мотузной до православно или патриотически ориентированной интеллигенции. За редкими исключениями эти граждане последовательно поддерживают российскую власть, взамен же ждут от государства приверженности, хотя бы декларативной, великодержавным и духовным ценностям. Приговор датчанину является, говоря цинично, костью, брошенной этой части российского общества – "Русский мир" будет если не защищаться, то как минимум огрызаться в ответ на любые посягательства, а кроме того, в лагерь этих людей вброшен отвлекающий информационный повод, обиду от утраты канонической территории замазали медом защиты русской земли (и не на словах, а на деле) от "сектантов".

Напомню, что Русская православная церковь в своих официальных документах определяет любые неправославные исповедания как ту или иную меру заблуждения или отпадения от Истины, теория ветвей христианства ею отвергается. Традиционно русская церковь является одним из крупнейших поставщиков лояльности для действующей власти. Продуцирование этой лояльности неотрывно связано с насаждением в обществе обскурантизма и ретроградства.

Евгений Фирсов – блогер, публикатор православных документов

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