В Крыму сотрудники ФСБ обвинили Свидетеля Иеговы в экстремизме

В аннексированном Россией Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали последователя религиозной организации "Свидетели Иеговы". Артёма Герасимова обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщается на сайте "Свидетелей Иеговы".

Вместе с Герасимовым для допроса были задержаны ещё несколько Свидетелей Иеговы. В их домах прошел обыск с изъятием компьютерной техники.