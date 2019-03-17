Кудрин подсчитал: экономика США пойдёт на спад через 40 лет

Экономическое господство США продолжится ещё 40 лет, но затем начнёт ослабевать, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете, это все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать", — сказал Кудрин.

Он отметил, что в течение этих 40 лет правительство США будет вести себя эгоистично в экономических вопросах.

В ноябре прошлого года Кудрин заявил, что российская экономика находится в «серьезной застойной яме» впервые с послевоенных лет. По словам председателя Счетной палаты, в истории России, начиная со Второй мировой войны, не было такого длительного периода, как сейчас, с настолько низкими темпами роста экономики.

Бывший министр финансов России напомнил в конце прошлого года, что одна из целей майского указа президента Путина – попасть в топ-5 мировых экономик по показателю ВВП по паритету покупательской способности. Сейчас Россия находится на шестом месте. Однако, согласно оценкам Счётной палаты, темпы роста ВВП России не позволят ей достичь этой цели к 2024 году. В середине октября глава Счётной палаты России заявил, что на реализацию майского указа Путина в бюджете не хватает одного триллиона 200 миллиардов рублей.