Толстый троллинг. Эфир в 21:05

Уже почти столетие, как полнота, официально или неофициально, осуждается обществом и медициной. Ее считают болезнью, аномалией, признаком распущенности, и многие институции, от авиалиний до страховых компаний, дискриминируют толстяков. Но что на самом деле вреднее – само ожирение или его стигматизация? Должен ли полный человек стыдиться своего тела? Как избавиться от «фэтшейминга», «лукизма» и защитить морфологическую свободу человека?

В эфире Людмила Алябьева, культуролог, шеф-редактор журнала "Теория моды: одежда, тело, культура", и Алла Шилина, диетолог, эндокринолог. Эфир в 21:05.