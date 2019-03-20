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Археология

Толстый троллинг. Эфир в 21:05

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Культуролог Людмила Алябьева и диетолог Алла Шилина о том, следует ли стесняться полноты

Уже почти столетие, как полнота, официально или неофициально, осуждается обществом и медициной. Ее считают болезнью, аномалией, признаком распущенности, и многие институции, от авиалиний до страховых компаний, дискриминируют толстяков. Но что на самом деле вреднее – само ожирение или его стигматизация? Должен ли полный человек стыдиться своего тела? Как избавиться от «фэтшейминга», «лукизма» и защитить морфологическую свободу человека?

В эфире Людмила Алябьева, культуролог, шеф-редактор журнала "Теория моды: одежда, тело, культура", и Алла Шилина, диетолог, эндокринолог. Эфир в 21:05.

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