Активиста акции против изоляции рунета оштрафовали на 15 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на пятнадцать тысяч рублей активиста Георгия Приказнова, участвовавшего в акции против изоляции российского сегмента интернета. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на телеграм-канал активистки Веры Олейниковой.

Георгий Приказнов признан виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Защита намерена обжаловать решение суда.

Активист был задержан правоохранителями 10 марта еще до начала митинга. Приказнова вместе с шестью другими активистами перевезли в отдел полиции Таганское. Его оставили в участке на ночь.

10 марта в Москве, Хабаровске и Воронеже прошли согласованные акции против изоляции российского интернета. Самым массовым оказался марш в Москве, на нем собралось более пятнадцати тысяч человек. До начала акции правоохранители задержали в основном организаторов митинга, после завершения митинга в отделения полиции были отвезены еще тринадцать человек, в том числе корреспондент Радио Свобода Андрей Киселев. Акцию организовали активисты незарегистрированной Либертарианской партии.