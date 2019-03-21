Активиста акции против изоляции рунета оштрафовали на 15 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на пятнадцать тысяч рублей активиста Георгия Приказнова, участвовавшего в акции против изоляции российского сегмента интернета. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на телеграм-канал активистки Веры Олейниковой.
Георгий Приказнов признан виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Защита намерена обжаловать решение суда.
Активист был задержан правоохранителями 10 марта еще до начала митинга. Приказнова вместе с шестью другими активистами перевезли в отдел полиции Таганское. Его оставили в участке на ночь.
10 марта в Москве, Хабаровске и Воронеже прошли согласованные акции против изоляции российского интернета. Самым массовым оказался марш в Москве, на нем собралось более пятнадцати тысяч человек. До начала акции правоохранители задержали в основном организаторов митинга, после завершения митинга в отделения полиции были отвезены еще тринадцать человек, в том числе корреспондент Радио Свобода Андрей Киселев. Акцию организовали активисты незарегистрированной Либертарианской партии.
- 12 февраля 2019 года Госдума России приняла в первом чтении закон, предусматривающий техническую возможность изоляции российского сегмента интернета. За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. Предполагается, что на изоляцию интернета потребуется 20 миллиардов рублей.
- Среди авторов закона – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Они предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета. По их утверждению, это необходимо в связи с опасностью масштабных кибератак со стороны стран Запада — рунет будет отключён от мировой сети только в чрезвычайных ситуациях. Оппозиция опасается, что принятие закона рано или поздно приведёт к тому, что он будет применён и в других случаях.
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