Дом в Магнитогорске, где был взрыв, признан пригодным для проживания

Дом в Магнитогорске, в котором утром 31 декабря произошёл взрыв, окончательно признан пригодным для проживания. В пресс-релизе правительства Челябинской области, опубликованном в субботу, власти ссылаются на заключения Главгосэкспертизы. Ранее пострадавший от взрыва дом признала пригодным для проживания инженерно-строительная экспертиза.
1 апреля с периметра вокруг здания будет снята охрана, а все желающие смогут вернуться в свои квартиры. Тогда же начнётся благоустройство "прилегающей и высвобожденной территории", говорится в пресс-релизе.
Согласно результатам опроса, которые в марте опубликовало издание "Медуза", 195 человек из уцелевших подъездов высказались за то, чтобы вернуться в квартиры, а 166 захотели переселиться в другое жильё. Существует как петиция о расселении дома, так и группы в соцсетях с призывами позволить жильцам остаться.
Президент России Владимир Путин 16 января поручил расселить повреждённый дом, сославшись на обращение жителей города. Перед этим многие жители выступили против идеи укрепить уцелевшие части здания и сделать из него два новых дома. Позднее стало известно, что расселение будет происходить по желанию.
- Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. Погибли 39 человек, полностью разрушены 35 квартир, ещё 10 – частично.
- В правоохранительных органах основной версией катастрофы называют взрыв бытового газа. Несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что взрыв мог быть терактом. Запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что дом был взорван членами организации. В Следственном комитете в ответ предложили не верить террористам.
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