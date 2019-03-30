Дом в Магнитогорске, где был взрыв, признан пригодным для проживания

Дом в Магнитогорске, в котором утром 31 декабря произошёл взрыв, окончательно признан пригодным для проживания. В пресс-релизе правительства Челябинской области, опубликованном в субботу, власти ссылаются на заключения Главгосэкспертизы. Ранее пострадавший от взрыва дом признала пригодным для проживания инженерно-строительная экспертиза.

1 апреля с периметра вокруг здания будет снята охрана, а все желающие смогут вернуться в свои квартиры. Тогда же начнётся благоустройство "прилегающей и высвобожденной территории", говорится в пресс-релизе.

Согласно результатам опроса, которые в марте опубликовало издание "Медуза", 195 человек из уцелевших подъездов высказались за то, чтобы вернуться в квартиры, а 166 захотели переселиться в другое жильё. Существует как петиция о расселении дома, так и группы в соцсетях с призывами позволить жильцам остаться.

Президент России Владимир Путин 16 января поручил расселить повреждённый дом, сославшись на обращение жителей города. Перед этим многие жители выступили против идеи укрепить уцелевшие части здания и сделать из него два новых дома. Позднее стало известно, что расселение будет происходить по желанию.