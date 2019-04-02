Бывшая сотрудница компании Пригожина обвинила ФБК в обмане

Бывшая сотрудница компании "Московский школьник", связанной с так называемым "поваром Путина", бизнесменом Евгением Пригожиным, Наталья Шилова, несколько недель назад выступившая в одном из расследований Фонда борьбы с коррупцией о питании в московских школах, заявила, что факты, изложенные в расследовании, не соответствуют действительности, а коллеги Алексея Навального её обманули.

Шилова записала видеообращение, которое распространяется в социальных сетях и в СМИ, в том числе связанных с Пригожиным. По её словам, сотрудница ФБК Любовь Соболь, которая занимается расследованиями обстоятельств массового заболевания дизентерией в московских школах и детских садах в декабре прошлого года, предложила ей оплатить лечение её сына в обмен на интервью.

Шилова утверждала в интервью на канале Navalny Live, что за время своей работы в "Московском школьнике" была свидетельницей многочисленных нарушений базовых санитарных норм. Расследование содержало фотографии, как утверждается, сделанные Шиловой, которые должны были доказывать этот тезис. При этом пользователи Сети сразу после выхода расследования обратили внимание, что одна из них - с унитазом, который якобы использовался для мытья фруктов - была опубликована в Сети несколько лет назад. В ФБК признали ошибку и удалили фото с сайта.

Теперь Шилова утверждает, что фото не просто было фейковым, но что его предложил использовать сам Алексей Навальный, заявив, что фальсификации оправданы для "важного дела". Шилова также говорит, что для интервью ей дали готовый текст, в котором "было много домыслов и различных неточностей". После публикации интервью, как утверждает Шилова, в ФБК нарушили договорённость с ней и не оплатили лечение ребёнка. Каких-либо доказательств своих тезисов она не привела.

Ряд комментаторов сразу после публикации расследования ФБК с участием Шиловой выражали сомнения в правдивости её слов и высказывали предположение, что её интервью может быть провокацией против ФБК и Навального.

Сам Навальный и ФБК пока не прокомментировали видеообращение Шиловой.

Видеообращение появилось вечером 1 апреля, спустя несколько часов после того, как стало известно, что компания "Московский школьник" подала в суд на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также на самого Навального, Соболь и Шилову. Суть претензий в иске "Московского школьника" не раскрывается.

2 апреля две московские школы подали иски к компании "Московский школьник". На информацию в картотеке арбитражных дел обратило внимание издание "МБХ медиа".