Бывшая сотрудница компании Пригожина обвинила ФБК в обмане

Бывшая сотрудница компании "Московский школьник", связанной с так называемым "поваром Путина", бизнесменом Евгением Пригожиным, Наталья Шилова, несколько недель назад выступившая в одном из расследований Фонда борьбы с коррупцией о питании в московских школах, заявила, что факты, изложенные в расследовании, не соответствуют действительности, а коллеги Алексея Навального её обманули.
Шилова записала видеообращение, которое распространяется в социальных сетях и в СМИ, в том числе связанных с Пригожиным. По её словам, сотрудница ФБК Любовь Соболь, которая занимается расследованиями обстоятельств массового заболевания дизентерией в московских школах и детских садах в декабре прошлого года, предложила ей оплатить лечение её сына в обмен на интервью.
Шилова утверждала в интервью на канале Navalny Live, что за время своей работы в "Московском школьнике" была свидетельницей многочисленных нарушений базовых санитарных норм. Расследование содержало фотографии, как утверждается, сделанные Шиловой, которые должны были доказывать этот тезис. При этом пользователи Сети сразу после выхода расследования обратили внимание, что одна из них - с унитазом, который якобы использовался для мытья фруктов - была опубликована в Сети несколько лет назад. В ФБК признали ошибку и удалили фото с сайта.
Теперь Шилова утверждает, что фото не просто было фейковым, но что его предложил использовать сам Алексей Навальный, заявив, что фальсификации оправданы для "важного дела". Шилова также говорит, что для интервью ей дали готовый текст, в котором "было много домыслов и различных неточностей". После публикации интервью, как утверждает Шилова, в ФБК нарушили договорённость с ней и не оплатили лечение ребёнка. Каких-либо доказательств своих тезисов она не привела.
Ряд комментаторов сразу после публикации расследования ФБК с участием Шиловой выражали сомнения в правдивости её слов и высказывали предположение, что её интервью может быть провокацией против ФБК и Навального.
Сам Навальный и ФБК пока не прокомментировали видеообращение Шиловой.
Видеообращение появилось вечером 1 апреля, спустя несколько часов после того, как стало известно, что компания "Московский школьник" подала в суд на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также на самого Навального, Соболь и Шилову. Суть претензий в иске "Московского школьника" не раскрывается.
2 апреля две московские школы подали иски к компании "Московский школьник". На информацию в картотеке арбитражных дел обратило внимание издание "МБХ медиа".
- Компания "Московский школьник" поставляет продукты питания в учебные заведения и детские сады. Навальный утверждает, что она входит в группу компаний "Конкорд", которая принадлежит Пригожину.
- Оппозиционер Алексей Навальный неоднократно обвинял компании Евгения Пригожина в коррупции и поставках некачественной еды. Он обвинил "Конкорд" во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. Власти Москвы признали факт массового заражения, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Родители пострадавших детей подали коллективный иск к компании "Конкорд" с требованием выплаты компенсации.
- Комментируя новость об иске "Московского школьника", Алексей Навальный заявил, что "ФБК не прекратит расследовать деятельность Пригожина и его компаний", и что "никакую информацию фонд удалять не собирается", а будет и "дальше называть вещи своими именами".
- В марте этого года Алексей Навальный и Любовь Соболь сообщили о слежке за собой. В её организации они подозревают Евгения Пригожина. В ноябре 2016 года на мужа Любовь Соболь Сергея Мохова было совершено нападение: ему в ногу вкололи неизвестную жидкость, после чего он потерял сознание. Алексей Навальный связал это нападение с расследованиями Соболь о деятельности Пригожина. Впоследствии выяснилось, что преступление совершил некий Олег Симонов, фармацевт, который, как утверждает "Новая газета", сотрудничал со структурами "повара Путина". В 2017 году он был найден мёртвым.
- Валерий Амельченко, который рассказал "Новой газете" о нападениях людей, предположительно связанных с Пригожиным, на активистов, впоследствии отказался от своих слов. Высказывались предположения, что его запугали.