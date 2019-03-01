Журналистка Светлана Прокопьева стала лауреатом премии "Редколлегия"

Внештатный корреспондент Радио Свобода в Пскове Светлана Прокопьева стала лауреатом премии "Редколлегия" в номинации "Солидарность". Как сообщается на странице "Редколлегии" в фейсбуке, эта награда является выражением единодушной поддержки членов жюри журналисту, подвергающемуся преследованиям за верность профессиональному долгу.

В начале февраля в Пскове в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Признаки этого преступления усмотрели в выступлении журналистки в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", посвященном теракту в здании управления ФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года. Текст выступления перепечатало издание "Псковская лента новостей". Роскомнадзор вынес предупреждения обеим редакциям. Решениями псковского мирового суда они оштрафованы.

Прокопьева, дважды допрошенная по факту публикации в Следственном комитете, не считает себя виновной. Мера пресечения в отношении журналистки не выбрана, обвинения Прокопьевой не предъявлены.

В поддержку Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, некоторые российские политики и общественные деятели. В Пскове состоялся митинг в защиту журналистки и свободы слова в России. "Расследование, ведущееся против Светланы Прокопьевой, – это попытка заставить независимого журналиста замолчать", – заявила 8 февраля Дэйзи Синделар, исполняющая обязанности президента корпорации РСЕ/РС. Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила действия российских властей против Прокопьевой и редакций псковских СМИ как "злоупотребление антитеррористическим законодательством для подавления свободы слова". Международная правозащитная организация "Репортёры без границ" назвала расследование случая публикации "безосновательным" и подвергла критике российские власти за сравнение свободно высказанного мнения с поддержкой терроризма.