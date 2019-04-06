Краснодарского журналиста оштрафовали за репост о русской мафии

В Краснодарском крае журналиста Александра Савельева оштрафовали на 5 тысяч рублей за репост в фейсбуке записи из регионального сообщества "Открытой России". В материале, посвящённом делу русской мафии в Испании, была ссылка на заблокированный сайт движения, сообщает "ОВД-Инфо". На журналиста составили протокол об осуществлении деятельности нежелательной организации.
Сам Савельев также уточнил у себя в телеграме, что суду не понравилась ссылка на его блог, где "была запись про чиновника Краснодарской администрации, который помогал фирмам собственной жены получать госконтракты".
На этой неделе в Ейске оштрафовали на пять тысяч рублей депутата районного совета Краснодарского края Александра Коровайного. Поводом стал репост картинки "МБХ медиа", на которой сравниваются курс доллара и цены на товары 10 лет назад и сейчас. Обвинение утверждало, что в посте содержится ссылка на заблокированный сайт "Открытой России". Также в прокуратуре говорили, что ресурс "МБХ медиа" якобы запрещён и заблокирован Роскомнадзором.
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- В 2017 году власти России признали нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа". На активистов в нескольких регионах завели административные и уголовные дела.
- В марте этого года конференция "Открытой России" приняла решение о ликвидации движения. Как сообщила его пресс-секретарь Наталья Грязневич, это было сделано для защиты активистов от преследований. Незадолго до этого "Открытая Россия" направила в Министерство юстиции документы на регистрацию общественной организации.
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