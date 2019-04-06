Краснодарского журналиста оштрафовали за репост о русской мафии

В Краснодарском крае журналиста Александра Савельева оштрафовали на 5 тысяч рублей за репост в фейсбуке записи из регионального сообщества "Открытой России". В материале, посвящённом делу русской мафии в Испании, была ссылка на заблокированный сайт движения, сообщает "ОВД-Инфо". На журналиста составили протокол об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Сам Савельев также уточнил у себя в телеграме, что суду не понравилась ссылка на его блог, где "была запись про чиновника Краснодарской администрации, который помогал фирмам собственной жены получать госконтракты".

На этой неделе в Ейске оштрафовали на пять тысяч рублей депутата районного совета Краснодарского края Александра Коровайного. Поводом стал репост картинки "МБХ медиа", на которой сравниваются курс доллара и цены на товары 10 лет назад и сейчас. Обвинение утверждало, что в посте содержится ссылка на заблокированный сайт "Открытой России". Также в прокуратуре говорили, что ресурс "МБХ медиа" якобы запрещён и заблокирован Роскомнадзором.