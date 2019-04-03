В Казани составили протокол на юриста "Правозащиты Открытки"

В Казани юриста "Правозащиты Открытки" Эльзу Нисанбекову обвинили в осуществлении деятельности нежелательной организации и составили на неё административный протокол, сообщает "МБХ-Медиа".

Правоохранительные органы ссылаются на скриншоты, где якобы есть указания на участие Нисанбековой в деятельности "Открытой России", а также на опубликованную бывшим главой движения Андреем Пивоваровым фотографию с конференции в ноябре 2018 года. На ней сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД нашли юриста "Правозащиты Открытки".

В конце марта Нисанбековой вручили повестку и потребовали от неё явиться в прокуратуру. До этого Эльзу Нисанбекову оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией

Накануне в Ейске оштрафовали на пять тысяч рублей депутата районного совета Александра Коровайного. Поводом стал репост картинки "МБХ медиа", на которой сравниваются курс доллара и цены на товары 10 лет назад и сейчас. Обвинение утверждало, что в посте содержится ссылка на заблокированный сайт "Открытой России". Также в прокуратуре говорили, что ресурс "МБХ медиа" якобы запрещён и заблокирован Роскомнадзором.

Во время суда над Коровайным из зала удалили активистку Яну Антонову, которая стала аплодировать после выступление депутата с последним словом про конституционные права гражданина России.