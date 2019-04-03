В Казани составили протокол на юриста "Правозащиты Открытки"

В Казани юриста "Правозащиты Открытки" Эльзу Нисанбекову обвинили в осуществлении деятельности нежелательной организации и составили на неё административный протокол, сообщает "МБХ-Медиа".
Правоохранительные органы ссылаются на скриншоты, где якобы есть указания на участие Нисанбековой в деятельности "Открытой России", а также на опубликованную бывшим главой движения Андреем Пивоваровым фотографию с конференции в ноябре 2018 года. На ней сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД нашли юриста "Правозащиты Открытки".
- В конце марта Нисанбековой вручили повестку и потребовали от неё явиться в прокуратуру. До этого Эльзу Нисанбекову оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией
Накануне в Ейске оштрафовали на пять тысяч рублей депутата районного совета Александра Коровайного. Поводом стал репост картинки "МБХ медиа", на которой сравниваются курс доллара и цены на товары 10 лет назад и сейчас. Обвинение утверждало, что в посте содержится ссылка на заблокированный сайт "Открытой России". Также в прокуратуре говорили, что ресурс "МБХ медиа" якобы запрещён и заблокирован Роскомнадзором.
Во время суда над Коровайным из зала удалили активистку Яну Антонову, которая стала аплодировать после выступление депутата с последним словом про конституционные права гражданина России.
- В 2017 году власти России признали нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа". Полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.
- В марте этого года конференция "Открытой России" приняла решение о ликвидации движения. Как сообщила его пресс-секретарь Наталья Грязневич, это было сделано для защиты активистов от преследований. Незадолго до этого "Открытая Россия" направила в Министерство юстиции документы на регистрацию общественной организации.
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