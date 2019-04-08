В Ингушетии задержали ещё одного участника протестов 26 марта

В Ингушетии задержали ещё одного участника протестного митинга 26 марта. Муссу Плиева подозревают в организации массовых беспорядков, рассказал порталу "МБХ медиа" юрист Калой Ахильгов. У него нет точной информации о местонахождении Плиева. Ахильгов считает, что задержанного могли доставить в Магас, где расположено управление ФСБ.
Дома у Плиева прошёл обыск. По мнению Ахильгова, активисту может грозить административное наказание или уголовное преследование.
На прошлой неделе городской суд Нальчика (столицы Кабардино-Балкарии) отправил в СИЗО восемь активистов из Ингушетии. Их подозревают по уголовным делам о применении насилия в отношении представителя власти и о призывах к беспорядкам в ходе недавних протестов в Магасе. В самой Ингушетии 3 апреля арестовали пятерых участников митинга.
- 26 марта в столице Ингушетии Магасе прошёл массовый согласованный митинг против изменений в закон о референдуме, которые исключили бы возможность проведения референдума по вопросу об изменении административной границы с Чечнёй. Протесты против этих изменений продолжаются с минувшей осени.
- Участники акции протеста остались на площади на ночь, что, как утверждают власти, не было согласовано. Утром следующего дня произошли столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН, которые пытались их разогнать. Наконец участники протеста разошлись добровольно, а власти открыли несколько уголовных дел. У ряда лидеров протеста прошли обыски.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.