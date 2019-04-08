В Ингушетии задержали ещё одного участника протестов 26 марта

В Ингушетии задержали ещё одного участника протестного митинга 26 марта. Муссу Плиева подозревают в организации массовых беспорядков, рассказал порталу "МБХ медиа" юрист Калой Ахильгов. У него нет точной информации о местонахождении Плиева. Ахильгов считает, что задержанного могли доставить в Магас, где расположено управление ФСБ.

Дома у Плиева прошёл обыск. По мнению Ахильгова, активисту может грозить административное наказание или уголовное преследование.

На прошлой неделе городской суд Нальчика (столицы Кабардино-Балкарии) отправил в СИЗО восемь активистов из Ингушетии. Их подозревают по уголовным делам о применении насилия в отношении представителя власти и о призывах к беспорядкам в ходе недавних протестов в Магасе. В самой Ингушетии 3 апреля арестовали пятерых участников митинга.