В Краснодаре бывшего координатора "Открытой России" Яну Антонову подозревают в "участии в нежелательной организации". На прошлой неделе в ее квартире прошел обыск. У активистки изъяли телефоны и отвезли на допрос в Следственный комитет. Во время обыска Яне Антоновой не дали вызвать адвоката.

В конце марта следственные органы Краснодара возбудили третье в российской правоприменительной практике уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ). Яна Антонова сейчас проходит по нему в статусе подозреваемого. По словам активистки, в постановлении о возбуждении дела упоминаются ее публикации в социальных сетях, в частности, ее репост видеоролика с обращением депутатов о нехватке общеобразовательных школ в Краснодаре и репост публикации, сделанной к годовщине смерти Влада Листьева. На обоих постах есть логотип "Открытой России". За эти публикации Яна Антонова уже была оштрафована по административной статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП РФ).

– В чем конкретно меня подозревают, мне неизвестно, – говорит Яна Антонова. – У меня были три административных штрафа по статье 20.33. В основном за посты в соцсетях. Правоохранительные органы, видимо, считают, что это всё имеет отношение к деятельности некоей нежелательной иностранной организации. Может быть, они подозревают, что покойный Листьев был когда-то членом такой организации?

­– Расскажите, как проходил обыск?

– 9 апреля в 6 утра ко мне и моему сыну в дом пришли сотрудники полиции, объявили, что возбуждено уголовное дело, что проводится обыск. Адвокату моему они позвонить не позволили – телефон сразу отобрали. Начали изымать технику, мой телефон, телефон моего сына, компьютер, кинокамеру забрали. Потом отвезли меня в Следственный комитет.

– О чем вас там спрашивали?

– Я отказалась от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

– А во время самого обыска как вели себя эти люди?

– Они вели себя корректно. К поведению наших полицейских у меня претензий нет.

​– Собираетесь ли вы обжаловать сам обыск и тот факт, что к вам не пустили адвоката?

– Да, конечно. Мой адвокат Александр Валявский всем этим занимается.

– Как дальше могут развиваться события?

– Я сейчас знать не могу. Это дело следствия. Они знают, как будет все развиваться. Пока что у меня обязательство – явки к следователю. И так я и намерена поступить – явиться по первому требованию.

– Вы опасаетесь ареста?

– Опасаться можно чего угодно. Посмотрим, как будут развиваться события.

– С вашей точки зрения, с чем связан такой интерес правоохранительных органов к вам лично?

– Я не знаю, но есть предположение, что интерес ко мне связан с интересом к известнейшей организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу". Дело в том, что 9 апреля обыски проходили одновременно и у меня, и у краснодарских экологов. Хотя они не имеют никакого отношения к какой-либо политической деятельности. Они занимаются чисто защитой природы. Видимо, они перешли кому-то дорогу, поэтому их атакуют. А уголовное дело ­– это просто предлог для обысков, чтобы изъять технику. Когда у организации изымают всю технику, понятно, что на какое-то время ее работа парализована. У экологов, как и у меня, все забрали.

– При этом вы никак не связаны с "Экологической вахтой по Северному Кавказу"? Не сотрудничаете с ними?

– Нет, они не занимаются политической деятельностью. А моя деятельность была в основном связана с городом Краснодар, с отстаиванием строительства школ здесь. Природой Северного Кавказа, экологией я практически не занимаюсь, ­– говорит Яна Антонова.

9 апреля полиция действительно нагрянула не только к краснодарским активистам, связанным с "Открытой Россией", но и в офис "Экологической вахты по Северному Кавказу". Координатор экологов Андрей Рудомаха рассказал Радио Свобода, что обыск длился несколько часов: следователь СКР Мишин не предъявил им копию постановления об обыске, а само оперативное мероприятие силовики объяснили тем, что в офисе "Эковахты" может находиться активист Александр Савельев, ранее привлеченный к административной ответственности за деятельность нежелательной организации. В ходе обыска изъяты все цифровые носители, включая диски, флешки, телефоны, компьютеры. Несколькими днями позже стало известно, что "Эковахту" оштрафовали на 80 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Поводом стало то, что экологи публиковали свои тексты в блогах на сайте "Открытой России" и распространяли их с логотипом организации. На заседании суда, которое, как оказалось, было назначено на 9 апреля, представители "Эковахты" не могли присутствовать из-за обысков.

​В Краснодарском крае власти так или иначе оказывают давление практически на всех активистов, рассуждает Яна Антонова. В прошлом – детский хирург, сейчас она осваивает профессию юриста. Уже несколько лет она принимает участие в гражданских акциях протеста: выходит с пикетами в поддержку кубанского адвоката Михаила Беньяша, участвует в памятных мероприятиях, посвященных Борису Немцову, присутствует в качестве наблюдателя на выборах. Антонову несколько раз штрафовали и даже назначали ей административный арест на трое суток по обвинениям в нарушении правил проведения публичных мероприятий. А за сотрудничество с "Открытой Россией" дважды назначали ей штраф в 15 тысяч рублей – летом 2017 и 2018 годов.

Несмотря на давление и свой неопределенный статус, уезжать из России активистка не намерена:

­­– Яна, по профессии вы детский хирург. Когда и почему вы занялись гражданской деятельностью?

Россия – моя родина. Я ее люблю

– Это случилось очень давно. В 2010 году я была на встрече жителей моего района с бывшим мэром Краснодара Владимиром Евлановым. В ходе этой встречи он, отвечая на вопрос о строительстве детских садов, сказал, что он не намерен строить детские сады. Тогда я решила этот вопрос политизировать. Я вступила в партию "Яблоко". Мы провели согласованный пикет с требованием построить детский сад. И буквально на следующий день мэр выступил по телевизору и сказал, что он подумает над строительством детских садов. С 2010 по 2014 год я была членом партии "Яблоко".

– Вы сейчас работаете по специальности?

– Временно нет. Я сейчас получаю второго образование – юридическое.

– А когда вы работали врачом, на работе на вас оказывали давление из-за политической активности?

­– В Краснодаре практически на всех активистов оказывают давление по той или иной линии – на кого-то по работе, кого-то через родственников, кого-то избивают. Например, в прошлом году был дважды избит координатор "Голоса" на Кубани Давид Канкия. В связи с этим он был вынужден покинуть регион.

Всё в руках обычных людей

​– А вам не поступают угрозы?

– В последнее время, кроме писания каких-то гадостей на моей входной двери, личных угроз мне никаких не поступало.

– Были сообщения о давлении на вашего сына.

­– Пока у моего сына все в порядке. Я этому рада. Посмотрим, что дальше будет.

– У вас не было мыслей об эмиграции?

– Нет, ни в коем случае. Россия – моя родина. Я ее люблю. И надеюсь, что все будет хорошо и у меня, и в стране.

– Вы верите, что обычный человек может что-то изменить в стране?

– Я думаю, что обстановка в стране зависит от миллионов граждан России. Всё в руках обычных людей, – убеждена Яна Антонова.

Активистка также отметила, что больше не является координатором "Открытой России", поскольку 30 марта краснодарское отделение организации было ликвидировано.

Дело Яны Антоновой может стать третьим в стране известными уголовным делом об участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. В январе 2019 года в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Сейчас она находится под домашним арестом. Второе дело – касается екатеринбургского журналиста Максима Верникова, который до февраля 2019 года возглавлял местное отделение "Открытой России". Он находится под подпиской о невыезде.

В 2017 году власти России признали нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа". Полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.