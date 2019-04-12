"Новая газета" подала в суд на ФСИН за отказ в интервью с Урлашовым

"Новая газета" подала в суд на Федеральную службы исполнения наказаний России (ФСИН) за то, что сотрудники ведомства не разрешили журналистке издания взять интервью у бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, рассказавшего о нарушениях прав заключённых.

Руководство колонии №2 города Рыбинска, где отбывает наказание Урлашов, отказалось пустить к бывшему мэру корреспондентку "Новой" Елизавету Кирпанову. В колонии отказ не обосновали; во ФСИН заявили, что ведомство не обязано объяснять свои решения.

Представители "Новой газеты" настаивают, что отказ нарушает право СМИ на свободный поиск, получение и распространение информации и право на свободу выражения мнения.

Юристы также заявляют, что ФСИН нарушила статью Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой представители СМИ и иные лица имеют право посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, по специальному разрешению администрации либо вышестоящих органов.

По мнению защиты, ведомство отказало журналистке в интервью на общественно-важную тематику произвольно и необоснованно, не предоставив альтернативное время для посещения заключённого.