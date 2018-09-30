В ожидании Терминатора. Эфир в 21:05.

В последние годы все большее распространение получают летальные системы автономного оружия, в которых программа или нейросеть принимают решение об уничтожении противника. Можно ли поручать такие решения искусственному интеллекту? Не обернутся ли роботы-убийцы против своих создателей? И надо ли запрещать автономное оружие?

Гости программы: Александр Неклесса, руководитель группы «Интелрос», заведующий лабораторией «Север-Юг» ИАф РАН, и Петр Левич, основатель Future Foundation, директор департамента взаимодействия науки, технологий и общества Московского технологического института.Эфир в 21:05.