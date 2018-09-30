Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология. Будущее

В ожидании Терминатора. Эфир в 21:05.

Смотреть комментарии

Запрещать ли автономное оружие?

В последние годы все большее распространение получают летальные системы автономного оружия, в которых программа или нейросеть принимают решение об уничтожении противника. Можно ли поручать такие решения искусственному интеллекту? Не обернутся ли роботы-убийцы против своих создателей? И надо ли запрещать автономное оружие?

Гости программы: Александр Неклесса, руководитель группы «Интелрос», заведующий лабораторией «Север-Юг» ИАф РАН, и Петр Левич, основатель Future Foundation, директор департамента взаимодействия науки, технологий и общества Московского технологического института.Эфир в 21:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG