Греческая анархистская организация "Заговор мести" взяла на себя ответственность за взрыв около российского посольства в Афинах, который произошёл в марте. Заявление группировки опубликовано на портале "Индимедиа".

Из документа следует, что анархисты провели акцию в знак солидарности с российскими анархистами, которых преследует ФСБ. В заявлении, в частности, упомянуты события 1 февраля 2019 года. Тогда прошли обыски у анархистов из движения "Народная самооборона" в рамках следствия по делу об обнаруженном в Балашихе взрывном устройстве. Один из задержанных, аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, заявил, что его пытали. Впоследствии его арестовали по обвинению в поджоге офиса "Единой России" в одном из районов Москвы.

В подробном документе греческие анархисты упомянули о рассказавших о пытках обвиняемых по делу "Сети". Также в заявлении описана история Михаила Жлобицкого, 17-летнего подростка, который осенью 2018 года взорвал самодельную бомбу в здании ФСБ в Архангельске. Авторы заявления отмечают, что у них с российским студентом "одни и те же враги".

В ночь на 22 марта в Афинах двое неизвестных на мотоцикле бросили гранату в будку охраны у здания российского посольства, после чего скрылись с места нападения. При взрыве никто не пострадал.