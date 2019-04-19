В Турции по делу Хашогги задержаны двое предполагаемых шпионов ОАЭ

Полиция Стамбула задержала двоих граждан Объединенных Арабских Эмиратов, которых подозревают в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Задержанные обвиняются в работе на разведку ОАЭ, сообщает агентство "Анадолу".

Меру пресечения задержанным изберёт суд в Стамбуле. Власти не сообщают о подробностях выдвинутых в их отношении обвинений, ни о том, когда именно прошло задержание.