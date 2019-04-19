В Турции по делу Хашогги задержаны двое предполагаемых шпионов ОАЭ

Полиция Стамбула задержала двоих граждан Объединенных Арабских Эмиратов, которых подозревают в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Задержанные обвиняются в работе на разведку ОАЭ, сообщает агентство "Анадолу".
Меру пресечения задержанным изберёт суд в Стамбуле. Власти не сообщают о подробностях выдвинутых в их отношении обвинений, ни о том, когда именно прошло задержание.
- Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии, в частности наследный принц Мухаммед бин Салман. В Эр-Рияде эти обвинения отрицают. Тело журналиста до сих пор не найдено.
- В начале апреля появились сообщения о том, что дети Джамаля Хашогги получили десятки миллионов долларов от саудовских властей в качестве компенсации за убийство их отца.
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