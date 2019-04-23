Израиль собирается назвать поселение на Голанах в честь Трампа

Израиль собирается назвать новое поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. Об этом в Твиттере сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Таким образом страна намерена выразить благодарность президенту США за его "историческое решение" признать суверенитет Израиля над Голанами, отметил Нетаньяху. Он также заявил, что шаг Трампа "глубоко тронул" израильтян. Правительство Израиля примет указ об основании поселения в честь Трампа после праздника еврейской Пасхи.