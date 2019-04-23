Израиль собирается назвать поселение на Голанах в честь Трампа

Израиль собирается назвать новое поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. Об этом в Твиттере сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Таким образом страна намерена выразить благодарность президенту США за его "историческое решение" признать суверенитет Израиля над Голанами, отметил Нетаньяху. Он также заявил, что шаг Трампа "глубоко тронул" израильтян. Правительство Израиля примет указ об основании поселения в честь Трампа после праздника еврейской Пасхи.
- 25 марта США официально признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это произошло по инициативе Дональда Трампа, по мнению которого Голаны — регион стратегического значения для израильского государства. Решение США осудили Россия, Сирия и страны Персидского залива. В Евросоюзе заявили, что не намерены менять свою позицию и по-прежнему не будут признавать суверенитет Израиля над регионом.
- 9 апреля в Израиле прошли парламентские выборы. По их итогам победу вновь одержала правящая коалиция правых сил. Таким образом должность премьер-министра сохранил правящий с 2009 года лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху.
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