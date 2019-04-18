Фраза "Путин - вор" может подпасть под закон об оскорблении власти

Роскомнадзор, представители администрации президента России и Генеральная прокуратура провели закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ. На ней чиновники попытались объяснить журналистам, как будет применяться новый закон об оскорблении власти. Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на анонимных участников встречи.

Журналистам заявили, что применяться закон будет "разумно" и "точечно". Чиновники пообещали, что сначала Роскомнадзор будет предупреждать, а не блокировать сайты СМИ, и привели в пример ситуацию с блокировкой изданий 76.ru и "Яркуб".

Журналисты уточнили, можно ли употреблять в прессе выражения "Путин - вор" и "Единая Россия - жулики и воры". Эти лозунги часто звучат на акциях оппозиции, в частности, их нередко употребляет Алексей Навальный. Представитель Роскомнадзора заявил, что по его личному мнению это оскорбление, но оценку должна давать прокуратура. Однозначного ответа на этот вопрос чиновники не дали. "Нельзя оскорблять Госдуму, но можно депутатов," - заявил один из участников встречи.

По информации Би-би-си, от администрации президента на встрече присутствовали начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и его заместитель - бывший главный редактор Lenta.ru Алексей Гореславский. От Роскомнадзора был заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

Роскомнадзор и Генпрокуратура пока не прокомментировали информацию Би-би-си.

С конца марта в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете.

Первый закон вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая угрожает жизни или здоровью граждан. За публикацию так называемых фейковых новостей граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона.

За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Пакет законопроектов был внесён в Госдуму главой комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным. Он был принят парламентом 7 марта. Позже их одобрил Совет Федерации и подписал президент Владимир Путин.

С призывом отклонить законопроекты выступал президентский Совет по правам человека и другие правозащитные организации, посчитав их проявлением цензуры.