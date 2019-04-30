США будут вводить санкции за покупку нефти из Ирана

США продлили запрет на импорт иранской нефти, говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что запасов нефти на мировых рынках достаточно, чтобы ограничить уровень потребления иранских нефтепродуктов. Запрет на поставки касается не только Соединённых Штатов, но и остальных стран мира, которые могут попасть под санкции США за импорт иранской нефти.

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал это решение, назвав его "плохим и ошибочным". В телеобращении к народу он добавил, что страна продолжит экспорт нефтепродуктов, несмотря на санкции США, но не сказал, в какие страны.

22 апреля стало известно, что Вашигтон не будет продлевать исключения из запрета на импорт нефти из Ирана. В ноябре прошлого года США разрешили отдельным странам в течении шести месяцев продолжать импорт иранской нефти, но обязали их не увеличивать уровень поставок. Это касалось Греции, Индии, Италии, Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. При этом к началу мая они должны были прекратить иморт иранской нефти и нефтепродуктов.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий, наче называемого "ядерной сделкой". Соглашение предполагало постепенное снятие международных санкций с Ирана в обмен на гарантии прекращения Тегераном разработок ядерного оружия. После выхода из договора Вашингтон вернул ряд санкций в отношении Ирана.