ЦИК Казахстана снял с выборов президента профессора за незнание казахского языка

Центральная избирательная комиссия Казахстана сняла с выборов президента бывшего члена парламента Жуматая Алиева за незнание казахского языка, сообщается на официальном сайте ЦИК. У снятого кандидата есть звание профессора, он работал в администрации президента Казахстана и защитил докторскую диссертацию по философии.

Кандидат 19 раз ошибся в письменной работе по теме "Государство и религия", — цитирует издание "Власть" члена ЦИК Адиля Ахметова. По его словам, в сочинении были допущены "очень грубые" ошибки в пунктуации и стилистике. В 2013 году Алиев предлагал преподавать в школах атеизм, — цитировало его издание Tengrinews.

Кроме письменной работы, Алиев читал отрывок из романа Мухтара Ауэзова "Путь Абая" про национального поэта Абая Кунанбаева и готовил доклад с названием "Первое условие достатка — согласие" (казахская поговорка — РС).