Участницу Pussy Riot Никульшину оставили на ночь в полиции

Задержанную в Москве участницу Pussy Riot Веронику Никульшину без объяснения причин оставили на ночь в полиции. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Никульшина была задержана, когда в квартиру, где она находилась, ворвались сотрудники полиции в штатском. Вместе с участницей Pussy Riot в отдел отвезли четырёх её друзей. Адвоката к задержанным до сих пор не пускают. Он звонил в управление собственной безопасности управления МВД по Москве. Там в ответ на жалобу у него спросили, не стыдно ли ему защищать "таких людей".

16 апреля Никульшина была задержана в Москве вместе с руководителями "Театра. На Вынос" Алексеем Ершовым и Максимом Карнауховым. Они направлялись на вручение премии "Золотая маска" в Большом театре. Никульшина, Ершов и Карнаухов были номинированы в категории "Экспериментальный театр" за спектакль Poe.Tri. У них имелось официальное приглашение на мероприятие.

15 июля 2018 года Никульшина и другие участники Pussy Riot – Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Петр Верзилов, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежали на поле "Лужников" во время финальной игры чемпионата мира по футболу. Они сделали это в знак протеста против политических репрессий и полицейского произвола. Матч пришлось прервать на полторы минуты. На трибуне в этот момент находился президент России Владимир Путин.

За акцию "Милиционер вступает в игру" всех четырёх её участников арестовали на 15 суток. Позднее активистка Надежда Толоконникова предположила, что отравление её бывшего мужа Петра Верзилова могло быть местью за действия Pussy Riot во время чемпионата по футболу в России.