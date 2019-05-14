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Лицом к событию

Путин нужен Трампу?

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Встреча президента РФ и госсекретаря США в Сочи. Отношения России, США и КНР обсуждают Георгий Кунадзе, Павел Литвинов, Алексей Портанский

Госсекретарь США Майк Помпео прилетает в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Речь поидет о встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.

Фоном для переговоров становятся: торговая война Китая и США, нажим США на Иран, противостояние РФ и США в Венесуэле.

Что происходит в отношениях РФ, США и КНР обсудят дипломат и историк Георгий Кунадзе, наш гость из США правозащитник Павел Литвинов, профессор ГУ-ВШЭ Алексей Портанский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 мая в 19:05

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